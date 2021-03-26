Bình Dương: Một giám đốc người Trung Quốc dương tính với COVID-19

Tin y tế 26/03/2021 08:44

Sáng nay, thông tin giám đốc của một công ty ngụ trên địa bàn tỉnh Bình Dương có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 đã được cơ quan chức năng xác nhận.

Theo thông tin được cập nhật từ UBND TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương), cơ quan này xác nhận việc một giám đốc người Trung Quốc (44 tuổi, ở P.Thuận Giao, TP.Thuận An) đã có kết quả dương tính với Covid-19. Trước đó, tối ngày 25/3/2021, Viện Pasteur TP.HCM đã xác nhận Bình Dương có 1 ca nghi nhiễm COVID–19 trong cộng đồng.

Được biết, vị giám đốc này có nhà ở và công ty nằm trong khu dân cư Vietsing. Trước đó, ông đã đến một cửa khẩu ở Tây Ninh, tiếp xúc với một số người Trung Quốc, sau đó về nhà ở Bình Dương thì đi xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Covid-19
Bệnh nhân mắc mới là một giám đốc người Trung Quốc - Ảnh minh họa: Internet

 

Còn theo thông tin trước đó của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bình Dương, vị giám đốc này đã sinh sống tại Bình Dương từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay. Ngày 25/3/2021, ông này xuống Viện Pasteur TP.HCM để làm xét nghiệm COVID-19 trước khi về nước thì có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Bộ Y tế chưa công bố).

Hiện, UBND thành phố Thuận An đã chỉ đạo ngành Y tế kết hợp với các lực lượng, UBND phường An Phú tổ chức phong tỏa đường D35 thuộc khu phố 4, Khu dân cư Vietsing nơi sinh sống của ca nghi mắc này. Ngoài ra, cơ quan y tế đang thực hiện nhanh công tác truy vết, xác định các trường hợp F1, F2, cách ly hàng chục hộ dân đang sinh sống trên tuyến đường người này sinh sống.

Từ khóa:   đại dịch COVID-19 Dịch tại Bình Dương ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

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