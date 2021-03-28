Nam bệnh nhân là điều dưỡng tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng có kết quả xét nghiệm lần thứ 12 dương tính SARS-CoV-2.

Ngày 28/3, theo báo cáo từ Sở Y tế TP Hải Phòng, nam điều dưỡng tại Bệnh viện Giao thông Vận tải N.V.Q. (27 tuổi, quê huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) có kết quả xét nghiệm lần thứ 12 tiếp tục dương tính với SARS-CoV-2. Trong khi đó, trường hợp nữ điều dưỡng Đ.T.P., đến 23/3 đã cách ly y tế tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 đủ 14 ngày. Kết quả xét nghiệm ngày 23/3 của nữ bệnh nhân này âm tính. Ngày 24/3, bệnh nhân về tiếp tục cách ly tại nhà đủ 14 ngày.

Riêng BN2392 (Đ.M.T., em gái của bệnh nhân Đ.T.P.) tiếp tục được cách ly y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

Sau 12 lần xét nghiệm, nam điều dưỡng Bệnh viện GTVT Hải Phòng vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính virus SARS-CoV-2 - Ảnh: VTCNews

Ngoài ra, theo báo cáo, 2 nữ bệnh nhân nhập cảnh trái phép về Việt Nam có dấu hiệu lâm sàng, được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị. Đến sáng 28/3, 25/25 F1, 205/205 F2 và người liên quan có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19. Các đơn vị y tế và chính quyền địa phương chưa phát hiện thêm các ca tiếp xúc F1, F2 với hai bệnh nhân này.

Đến nay Hải Phòng có 6 ca mắc COVID-19, trong đó một người khỏi bệnh. 5 bệnh nhân khác đang được theo dõi điều trị. Trong đó, BN2385; BN2391, BN2392 sức khỏe ổn định, đang theo dõi tại Bệnh viện Việt Tiệp 2. BN2582, BN2586 đang theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Phú Quốc: Khẩn tìm và yêu cầu 2 người nhập cảnh trái phép tự giác liên hệ cơ quan y tế Đến trưa 28/3, cơ quan chức năng TP Phú Quốc đã phối hợp với các tỉnh, thành truy vết được 8/10 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia hôm 22/3 và tiếp tục kêu gọi 2 người còn lại liên hệ với cơ quan y tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/benh-nhan-o-hai-phong-xet-nghiem-lan-thu-12-van-duong-tinh-voi-covid-19-400125.html