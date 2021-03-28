Phú Quốc: Khẩn tìm và yêu cầu 2 người nhập cảnh trái phép tự giác liên hệ cơ quan y tế

Tin y tế 28/03/2021 17:22

Đến trưa 28/3, cơ quan chức năng TP Phú Quốc đã phối hợp với các tỉnh, thành truy vết được 8/10 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia hôm 22/3 và tiếp tục kêu gọi 2 người còn lại liên hệ với cơ quan y tế.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ông Huỳnh Quang Hưng - chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, liên quan đến vụ 10 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ Campuchia vào ngày 22/3 (trong đó có 3 người dương tính với Covid-19), đến nay, cơ quan chức năng đã truy tìm được 8 người, gồm 4 trường hợp di chuyển từ Phú Quốc về TP.HCM, 2 trường hợp về Hải Phòng và 1 trường hợp di chuyển về Gia Lai. Hiện tại, vẫn còn 2 người đang được truy tìm. Cơ quan chức năng đã khẩn trương trích xuất toàn bộ các camera quan sát ở khu vực phường An Thới và các bến tàu, sân bay, đồng thời kêu gọi 2 người còn lại tự giác liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Trong trường hợp 2 người nói trên là người điều khiển phương tiện chở 8 người Việt Nam nhập cảnh trái phép, sau đó quay về Campuchia thì có khả năng, tình hình đã được kiểm soát. Bến tàu, bến xe, sân bay hiện hoạt động bình thường, tuân thủ đúng, đủ các quy tắc an toàn phòng chống dịch. 

Phú Quốc: Khẩn tìm và yêu cầu 2 người nhập cảnh trái phép tự giác liên hệ cơ quan y tế - Ảnh 1
Trung tâm Y tế Phú Quốc lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên sân bay quốc tế Phú Quốc - Ảnh: Báo Lao Động

Tuổi Trẻ cũng cho biến thêm, hiện vẫn chưa thể xác định được phương tiện đưa những người nhập cảnh trái phép vào ngày 22/3 là của ngư dân Phú Quốc hay của ngư dân Campuchia. Nếu là thuyền của nước ta sẽ kiên quyết xử lý hình sự.

Báo Lao Động cập nhật thêm, qua 2 ngày truy vết nhanh, khoanh vùng, Trung tâm Y tế TP Phú Quốc đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 và F2 liên quan đến 3 nhóm người nhập cảnh trái phép trên. Trong 2 ngày xét nghiệm, trung tâm này ghi nhận 352 mẫu âm tính lần đầu với nCoV. Trong đó, có 112 nhân viên của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc Phú Quốc âm tính với nCoV, còn lại là 35 người F1 và 205 trường hợp F2.

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Từ khóa:   Covid-19 ở Phú Quốc nhập cảnh trái phép bệnh nhân Covid-19

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