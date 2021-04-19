10 giờ 30 sáng nay ngày 19/4/2021, đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường đến Kiên Giang hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại đây.

Theo thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy, trước giờ đội phản ứng nhanh lên đường, TS.BS Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy – đã tổ chức họp khẩn với các thành viên đội phản ứng nhanh để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Đoàn.

Đội phản ứng nhanh chuẩn bị đến Kiên Giang sáng nay - Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy

Với 13 thành viên đến từ nhiều khoa, phòng khác nhau như Hồi sức cấp cứu, Cấp cứu, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh nhiệt đới, Thận nhân tạo, Sinh hóa, Vi sinh…, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ hỗ trợ Kiên Giang thực hiện các nhiệm vụ chính như phối hợp cùng chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy biên phòng và Ban Chỉ đạo phòng chống COVID -19 địa phương khảo sát, phân luồng, xây dựng khẩn cấp 2 bệnh viện dã chiến ở thành phố Hà Tiên (quy mô khoảng 300 - 500 giường) và thành phố Rạch Giá (có thể trên 500 giường).

Ngoài ra, đội phản ứng nhanh của bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phối hợp xây dựng một đơn vị hồi sức tích cực (ICU) với đủ các trang thiết bị hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân nặng - bao gồm cả hệ thống ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu, chạy thận nhân tạo - tại Bệnh viện đa khoa Hà Tiên – nơi được xác định là đơn vị tuyến đầu tại địa phương trong tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Không có ca mắc mới, hơn 52.000 người Việt Nam đã tiêm vắc xin COVID-19 Bộ Y tế cho biết sáng 3/4 không có ca mắc COVID-19. Đã có hơn 52.000 người Việt Nam tiêm chủng vắc xin COVID-19.

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