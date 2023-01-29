Bệnh nhân rơi vào tình trạng khó thở, ho sặc sụa, da tím tái, tím môi và tím đầu chi.

Theo thông tin từ Zing News, gia đình phải nhanh chóng đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cấp cứu. Ê-kíp bác sĩ trực nhận định đây là trường hợp suy hô hấp cấp do dị vật đường thở và ngay lập tức gắp dị vật qua đèn soi nội khí quản.

Bệnh nhân tại bệnh viện. Ảnh: Zing News

Quá trình cấp cứu kéo dài khoảng 10 phút. Các bác sĩ gắp thành công dị vật dài 25 cm là đoạn lòng luộc nằm giữa 2 dây thanh quản ra ngoài. Sau khi lấy dị vật, bệnh nhân tỉnh, thở đều, da môi hồng hào.

Dị vật được lấy ra dài 25cm. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo Báo Người Lao Động trước đó, do nói chuyện trong lúc ăn, người đàn ông không để ý và bị sặc, dẫn đến khó thở phải đưa vào bệnh viện cấp cứu mới giữ được tính mạng.

Khoảng 19 giờ 50 phút tối 27-1, BV Đa khoa Khu vực Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân N.V.T (63 tuổi; trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn) trong tình trạng bị suy hô hấp.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Thương - Phó trưởng Khoa Cấp cứu BV Đa khoa Khu vực Quảng Nam, các trường hợp mắc dị vật đường thở rất nguy hiểm, người bệnh có thể tử vong bất cứ lúc nào. Vì vậy, việc nhanh chóng xác định được vị trí dị vật và tiến hành nội soi là rất quan trọng, quyết định đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

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