Ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác luật để phòng, chống COVID-19

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hộ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

The Tin Tức, trong cuộc họp vào chiều ngày 6/8, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 30 ngày 28/7 của Quốc hội khóa XV.

Trong đó, Thường vụ Quốc hội đồng ý với quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19 đồng thời là giấy phép hoạt động; giao Bộ Y tế được quy định các thủ tục hành chính trong thông tư theo thủ tục rút gọn để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo hướng ngân sách nhà nước có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan trực tiếp đến điều trị COVID-19 - Ảnh: VietNamNet Đối với đề nghị quy định việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 (bao gồm cả chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị Covid-19 ) do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo hướng ngân sách nhà nước có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan trực tiếp đến điều trị Covid-19.

Đối với bệnh nhân mắc Covid-19 có các bệnh khác thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh này phải thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Bảo hiểm y tế và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/8/2021. Theo VietNamNet, Cùng với việc ban hành Nghị quyết 268, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có công văn gửi Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tham gia ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ. Về các cơ chế, chính sách đặc thù, Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần đưa ra một Chiến lược tổng thể về vắc xin, trong đó có cơ chế phân bổ, sử dụng và phác đồ tiêm vắc xin thống nhất trên toàn quốc. Để bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân, cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề cấp giấy lưu hành thuốc điều trị và vắc xin phòng Covid-19, kể cả khi được phê duyệt sử dụng khẩn cấp thì các bước quan trọng, các tiêu chí bắt buộc cũng không được bỏ qua. Đồng thời, cần cung cấp đầy đủ các dữ liệu khoa học của tất cả các bước thử nghiệm thuốc, vắc xin; tổ chức đánh giá dữ liệu này một cách cẩn trọng, phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

Quy định mới về cách ly y tế đối với người về từ vùng dịch nếu đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Theo công văn mới của Bộ Y tế, trường hợp người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 sẽ được rút ngắn thời gian cách ly y tế và xét nghiệm so với người chưa tiêm, chưa tiêm đầy đủ.

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