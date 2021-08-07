Quy định mới về cách ly y tế đối với người về từ vùng dịch nếu đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin

Tin y tế 07/08/2021 12:56

Theo công văn mới của Bộ Y tế, trường hợp người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 sẽ được rút ngắn thời gian cách ly y tế và xét nghiệm so với người chưa tiêm, chưa tiêm đầy đủ.

Theo Hà Nội mới, Bộ Y tế vừa có Công văn số 6386/BYT-MT về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch Covid-19 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, trường hợp người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 sẽ được rút ngắn thời gian cách ly y tế và xét nghiệm so với người chưa tiêm, chưa tiêm đầy đủ.

Cụ thể, người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều, trong đó, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về địa phương), hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19 và có giấy ra viện thì chỉ thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày. Những người này được xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.

Với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin Covid-19 thì thực hiện tự cách ly tại nhà trong 14 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo. Đồng thời, xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế.

Trường hợp đi qua khu vực có dịch mà không dừng, đỗ thì không phải thực hiện biện pháp cách ly y tế.

vac xin covid 19
Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19 và có giấy ra viện thì chỉ thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày - Ảnh minh họa: Internet

Với những người về từ các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ, Bộ Y tế yêu cầu người dân không di chuyển từ nơi cư trú đến địa phương khác cho đến khi hết thời gian giãn cách. Trường hợp đặc biệt được cho phép di chuyển đến địa phương khác phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đối với những người đến từ khu vực có dịch Covid-19 nêu trên.

Theo VietNamNet, cũng đưa tin về sự việc, đối với những người tham gia các đoàn công tác tại các tỉnh áp dụng Chỉ thị 16 theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nếu từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở lên, khi trở về chỉ cần tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, ... thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định.

Với những người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày kể từ khi về và thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.

Những người trong đoàn công tác chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin, phải cách ly tại nhà 3 ngày, sau đó theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày. Thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 hai lần vào ngày đầu và ngày thứ 3 kể từ ngày cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực có dịch không phải thực hiện cách ly y tế khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

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