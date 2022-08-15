Thông tin trên VOV, sau khi chụp chiếu, Đức Huy được chẩn đoán không bị tổn thương bên trong mà chỉ bị chấn thương ngoài da. Vết rách ở đầu đã được khâu và chờ theo dõi thêm sức khỏe .

Hầu hết khán giả theo dõi trận đấu đều lo lắng cho chàng tiền vệ của Hà Nội FC. Fan hâm mộ thêm phần sốt sắng vì không biết tình trạng của Đức Huy hiện ra sao sau khi nhập viện.

Cũng theo Zing News, cầu thủ này hiện đang khâu 3 mũi vùng đầu, anh đã ổn định hơn, chỉ còn choáng nhẹ sau khi bị mất máu vì sự cố va chạm. Vào thời điểm trên, cầu thủ này đã nằm gục xuống sân, tay anh bám vào vùng đầu nên cũng dính máu rất nhiều. Khi được băng bó để tiếp tục thi đấu, cầu thủ này cũng choáng và ngã quỵ, anh được đưa ra sân bằng cáng và ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện. Do chờ kiểm tra sức khỏe, vào rạng sáng 15/8, Đức Huy mới trở về nơi tập trung cùng đồng đội.

Đức Huy không 'trụ' nổi sau va chạm. Ảnh: Tuổi trẻ

Đây không phải lần đầu trong sự nghiệp Đức Huy bị chấn thương vùng đầu. Trận gặp Iran tại Asian Cup 2019, Huy va chạm với cầu thủ đối phương bị mất trí nhớ tạm thời. Đức Huy từng là gương mặt quen thuộc của tuyển Việt Nam thời kỳ đầu của HLV Park Hang-seo. Hiện tại, Đức Huy đang được HLV Chun Jae-ho trao nhiều cơ hội hơn.

Đức Huy đã làm rất tốt vai trò đánh chặn của mình, khiến tuyến giữa của HAGL gặp khó khăn trong việc triển khai bóng. Dạo gần đây, do chấn thương, Đức Huy có phần sa sút phong độ và thường ngồi ở hàng ghế dự bị nhiều hơn. Sau chấn thương hôm qua, hiện cầu thủ này vẫn đang tiếp tục được theo dõi y tế.

Đức Huy được đưa ra sân bằng cáng. Ảnh: VOV

Đức Huy (1995) là tiền vệ đã thi đấu cho Hà Nội trong suốt 6 mùa giải vừa qua. Anh bắt đầu thi đấu cho đội 1 từ mùa giải 2016. Từ đó đến nay anh đã cùng đội bóng thủ đô 3 lần vô địch V.League (2016, 2018, 2019), 2 lần vô địch cúp Quốc gia (2019, 2020) và 3 lần vô địch Siêu cúp Quốc gia (2019, 2020, 2021).

Sau 8 vòng đấu tại V.League, Đức Huy được ra sân 4 lần, cùng với đó là 1 trận tại cúp Quốc gia. Cùng với những đồng đội như Văn Hậu, Duy Mạnh, Hùng Dũng… là những cầu thủ “con cưng” của HLV Park Hang Seo

Hy vọng sau những cột mốc quan trọng này cùng CLB Hà Nội, tiền vệ Phạm Đức Huy sẽ sớm lấy lại phong độ tốt nhất và trở lại mạnh mẽ hơn.