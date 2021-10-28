Sau Jack, rộ thêm thông tin một nhân vật nữa sẽ 'mất hình' tại Running Man Vietnam mùa 2 trong 5 tập cuối cùng?

Tin tức giải trí 28/10/2021 13:55

Netizen tiếc 'hùi hụi' trước thông tin Karik sẽ không tiếp tục tham gia 5 tập cuối cùng của Running Man Vietnam mùa 2.

Running Man Vietnam trở lại mùa 2 mang đến làn gió mới cho người hâm mộ chương trình với sự tham gia của nhiều gương mặt mới như Trường Giang, Jack, Karik và Thuý Ngân. Dù chỉ mới công chiếu vài tập nhưng có thể thấy toàn bộ người chơi đều vô cùng lăn xả và mang lại cho khán giả nhiều khoảnh khắc hài hước.

Tiếp nối sự mất bóng của Jack sau vài tập đầu tiên, mới đây, dân tình lại thêm hoang mang khi biết thông tin trong thời gian tới, Karik có thể không tiếp tục đồng hành cùng 5 tập cuối cùng được thực hiện tại Việt Nam.

karik
Karik (áo đen) được khán giả yêu thích trong chương trình bởi lối chơi thông minh, lăn xả hết mình - Ảnh: Cắt từ clip

Thông tin này được suy đoán bắt nguồn từ một bình luận trên bài viết. Cụ thể, Karik để lại câu nói ẩn ý khi Ngô Kiến Huy gọi tên nhắc lại kỷ niệm bị xé áo tơi bời trong một tập quay của chương trình: "2 chú đi vui vẻ, chiến hết mình thay phần thằng bé".

karik
Chia sẻ ẩn ý về việc không thể tiếp tục tham gia Running Man Vietnam của Karik - Ảnh: Chụp màn hình

Theo netizen dự đoán, chương trình dự kiến sẽ hoàn thành xong sớm để Karik có thể tập trung huấn luyện cho các học trò tại Rap Việt. Tuy nhiên, do tình hình dịch diễn ra phức tạp khiến cho cả 2 show mà Karik tham gia bị hoãn quay, điều này dẫn đến việc khi có thể tiếp tục thì lại bị trùng lịch.

Về phía Karik, anh chưa có phản hồi chính thức nào về thông tin không góp mặt 5 tập cuối của chương trình. Dù vậy, khi thông tin rộ lên đã khiến cho nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Có thể thấy, Running Man Vietnam mùa 2 đã trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn khi liên tục hoãn lịch quay lẫn lịch lên sóng, rồi scandal của Jack và giờ có thể là sự vắng mặt của Karik.

Bị nghi cho đàn anh Trường Giang "ra rìa" trong Running Man Việt, Lan Ngọc lên tiếng!

Bị nghi cho đàn anh Trường Giang "ra rìa" trong Running Man Việt, Lan Ngọc lên tiếng!

Sau bài đăng gây tranh cãi, “ngọc nữ” Lan Ngọc đã chính thức lên tiếng và đưa ra lý do cụ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   Dàn cast Running Man mặc áo dài Jack Running Man Ninh Dương Lan Ngọc Running Man

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43