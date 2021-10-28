Sau Jack, rộ thêm thông tin một nhân vật nữa sẽ 'mất hình' tại Running Man Vietnam mùa 2 trong 5 tập cuối cùng?

Netizen tiếc 'hùi hụi' trước thông tin Karik sẽ không tiếp tục tham gia 5 tập cuối cùng của Running Man Vietnam mùa 2.

Running Man Vietnam trở lại mùa 2 mang đến làn gió mới cho người hâm mộ chương trình với sự tham gia của nhiều gương mặt mới như Trường Giang, Jack, Karik và Thuý Ngân. Dù chỉ mới công chiếu vài tập nhưng có thể thấy toàn bộ người chơi đều vô cùng lăn xả và mang lại cho khán giả nhiều khoảnh khắc hài hước.

Tiếp nối sự mất bóng của Jack sau vài tập đầu tiên, mới đây, dân tình lại thêm hoang mang khi biết thông tin trong thời gian tới, Karik có thể không tiếp tục đồng hành cùng 5 tập cuối cùng được thực hiện tại Việt Nam.

Karik (áo đen) được khán giả yêu thích trong chương trình bởi lối chơi thông minh, lăn xả hết mình - Ảnh: Cắt từ clip

Thông tin này được suy đoán bắt nguồn từ một bình luận trên bài viết. Cụ thể, Karik để lại câu nói ẩn ý khi Ngô Kiến Huy gọi tên nhắc lại kỷ niệm bị xé áo tơi bời trong một tập quay của chương trình: "2 chú đi vui vẻ, chiến hết mình thay phần thằng bé".

Chia sẻ ẩn ý về việc không thể tiếp tục tham gia Running Man Vietnam của Karik - Ảnh: Chụp màn hình

Theo netizen dự đoán, chương trình dự kiến sẽ hoàn thành xong sớm để Karik có thể tập trung huấn luyện cho các học trò tại Rap Việt. Tuy nhiên, do tình hình dịch diễn ra phức tạp khiến cho cả 2 show mà Karik tham gia bị hoãn quay, điều này dẫn đến việc khi có thể tiếp tục thì lại bị trùng lịch.

Về phía Karik, anh chưa có phản hồi chính thức nào về thông tin không góp mặt 5 tập cuối của chương trình. Dù vậy, khi thông tin rộ lên đã khiến cho nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Có thể thấy, Running Man Vietnam mùa 2 đã trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn khi liên tục hoãn lịch quay lẫn lịch lên sóng, rồi scandal của Jack và giờ có thể là sự vắng mặt của Karik.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-jack-ro-them-thong-tin-mot-nhan-vat-nua-se-mat-hinh-tai-running-man-vietnam-mua-2-trong-5-tap-cuoi-cung-433507.html