Dàn cast “Running Man” diện áo dài Việt khoe visual đỉnh giữa đất khách Hàn Quốc, Jack chính thức “bay màu”?

Tin tức giải trí 16/10/2021 15:46

Chuyến đi Hàn Quốc không đơn thuần là một cuộc ngao du khám phá mà còn có rất nhiều thử thách, nhiệm vụ khó khăn dành cho dàn Cast. Những hình ảnh đầu tiên của chuỗi tập đặc biệt này sẽ khiến khán giả đặt nhiều dấu chấm hỏi cho hành trình thú vị này.

Ở cuối tập trước, dàn Cast đã rất bất ngờ và hào hứng khi nhận được thông báo sẽ đi Hàn Quốc tuy vậy teaser tập 5 lại mở màn bằng những gương mặt cùng biểu cảm hốt hoảng. Được biết không đơn thuần là một chuyến đi chơi, rất nhiều thử thách và nhiệm vụ khó khăn đang chờ đón dàn Cast.  

Dàn cast “Running Man” diện áo dài Việt khoe visual đỉnh giữa đất khách Hàn Quốc, Jack chính thức “bay màu”? - Ảnh 1

Ngày đầu tiên ghi hình tại Hàn Quốc, 8 Cast đã cùng diện áo dài nhằm tôn vinh trang phục - văn hóa Việt Nam đến nước bạn. Khi thực hiện những cảnh quay này, dàn Cast đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý và lời khen của mọi người. Nếu các Cast nam hào hoa phong nhã thì hai bóng hồng Lan Ngọc – Thúy Ngân lại dịu dàng, yêu kiều trong tà áo dài truyền thống. Tuy nhiên kể từ tập phát sóng này, netizen đặt ra câu hỏi liệu Jack có còn tiếp tục ghi hình những tập tiếp theo vì không thấy sự xuất hiện của anh chàng tại Hàn Quốc.

Dàn cast “Running Man” diện áo dài Việt khoe visual đỉnh giữa đất khách Hàn Quốc, Jack chính thức “bay màu”? - Ảnh 2
Dàn cast diện áo dài đủ màu sắc tại tập ghi hình đặc biệt ở Hàn Quốc

Tưởng như nhan sắc của hai mỹ nhân sẽ khiến các đàn anh phải rung động yếu lòng nhưng sự thật lại trái ngược. Trong teaser tập 5, Thúy Ngân một mình phải đọ sức, giằng co quyết liệt với Ngô Kiến Huy, Liên Bỉnh Phát và Karik. Cô nàng liên tục bị 3 đàn anh bao vây không đường lui khiến cho Hoa Săn Mồi cũng phải ấm ức mếu máo: “Không có ai coi em là con gái hết!”. Mặc dù là người bảo vệ, che chở cho Thúy Ngân ở tập Nữ Thần nhưng tới đây, Trương Thế Vinh lại cười hả hê. Dường như Voi Biển thật thà ngày nào sang Hàn Quốc đã bắt đầu thay đổi chiến thuật “lật mặt”?

Dàn cast “Running Man” diện áo dài Việt khoe visual đỉnh giữa đất khách Hàn Quốc, Jack chính thức “bay màu”? - Ảnh 3

Ở một diễn biến khác, Lan Ngọc cũng có một trận chiến không khoan nhượng với Trường Giang – Jun Phạm dự đoán bất phân thắng bại. Muôn vàn tình huống “dở khóc dở cười” của dàn Cast sẽ xuất hiện trong tập đầu tiên tại Hàn Quốc. Biểu cảm mếu máo của Thỏ Trắng – Thỏ Đen là ‘điềm báo’ đôi bạn thân sẽ tiếp tục gặp nhiều tình huống khó đỡ và những cú té đau ‘thấu trời xanh’. Một tình tiết khác trong teaser lại hé lộ cảnh dàn Cast ‘u đầu’ với thử thách thả mâm, anh cả Trường Giang cũng không thoát.  

Dàn cast “Running Man” diện áo dài Việt khoe visual đỉnh giữa đất khách Hàn Quốc, Jack chính thức “bay màu”? - Ảnh 4
Lan Ngọc tinh khôi với áo dài trắng tinh

Bên cạnh đó, 3 MV ca khúc chủ đề “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” vừa lên sóng của Feel Sound, A.C Xuân Tài đang nhận được sự quan tâm và đón nhận của khán giả. Mỗi ca khúc và ca sĩ thể hiện đều mang một màu sắc và cảm xúc riêng. Chỉ trong vài ngày tới, 3 ca khúc được bình chọn nhiều nhất trong top 8 sẽ được công bố và nhận được nhiều giải thưởng, phần quà có giá trị. 

Dàn cast “Running Man” diện áo dài Việt khoe visual đỉnh giữa đất khách Hàn Quốc, Jack chính thức “bay màu”? - Ảnh 5

Dàn cast “Running Man” diện áo dài Việt khoe visual đỉnh giữa đất khách Hàn Quốc, Jack chính thức “bay màu”? - Ảnh 6
Thúy Ngân cũng khoe nhan sắc "không phải dạng vừa đâu"

Rất nhiều tình tiết hài hước, hấp dẫn sẽ có tại “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” tập 5 phát sóng lúc 20g30 Chủ Nhật ngày 17/10 trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC

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