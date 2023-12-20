Đọ sắc các bà mẹ của dàn cầu thủ nổi tiếng trong lễ cưới các con, ai "lên đồ" ấn tượng nhất?

Sáng nay (20/12), mạng xã hội lan truyền hình ảnh Quang Hải diện suit trắng cùng bố mẹ và họ hàng sang nhà bạn gái Chu Thanh Huyền làm lễ dạm ngõ. Từ sáng sớm, đàng trai đã chuẩn bị giỏ quà to mang sang hỏi cưới nàng dâu mới.

Những ngày qua, fan hâm mộ bóng đá Việt liên tiếp đón tin vui đám cưới, đám hỏi của các chàng cầu thủ soái ca từ Đoàn Văn Hậu đến mới đây nhất là tiền vệ Quang Hải. Bên cạnh visual của cô dâu chú rể thì hội phụ huynh của các cầu thủ cũng được đặt lên "bàn cân" khi xuất hiện trong ngày trọng đại của các con.

Mẹ Quang Hải chiếm spotlight với bộ áo dài màu xanh bơ thướt tha, khoác bên ngoài chiếc áo lông vũ. Trên gương mặt lộ rõ sự hạnh phúc trong ngày vui của con trai. Nhan sắc mẹ tiền vệ sinh năm 1997 được ngợi khen trẻ trung hơn tuổi thật. Được biết, lễ ăn hỏi của cặp đôi này sẽ diễn ra vào ngày 01/01/2024 tới đây và dân tình cũng đang chờ mong outfit tiếp theo của mẹ Quang Hải .

Mẹ Quang Hải chiếm spotlight với bộ áo dài màu xanh bơ thướt tha, khoác bên ngoài chiếc áo lông vũ. Bà được nhận xét nhan sắc trẻ trung hơn so với tuổi thật

Mẹ Đoàn Văn Hậu

Lễ thành hôn của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My diễn ra tại Hà Nội vào tối 26/11 vừa qua. Bên cạnh cô dâu chú rể, nhan sắc mẹ ruột Đoàn Văn Hâụ cũng gây chú ý không kém. Mẹ chàng hậu vệ để lại ấn tượng bằng ánh mắt và nụ cười chân chất, lộ rõ nét hạnh phúc trong ngày vui của con. Đáng chú ý, nhà thiết kế từng tiết lộ chính tay Văn Hậu đã chọn áo dài, lo lắng và quan tâm mẹ. Nhan sắc mẹ ruột Đoàn Văn Hâụ gây chú ý không kém trong ngày trọng đại của con trai

"Ánh mắt và nụ cười của mẹ cầu thủ Đoàn Văn Hậu trong ngày vui đã ánh lên niềm tự hào rất lớn cho con trai 100 điểm của mình. Chàng cầu thủ rất hiếu thảo quan tâm đến mẹ từng ly từng tí, chính tay chọn lựa từng chiếc áo dài dành cho mẹ, chụp ảnh cho mẹ, dễ thương lắm luôn. (...) nghĩ mà xem nuôi con cao lớn lại còn giỏi đến thế, cú ghi bàn đẹp nhất cuộc đời lại là nàng dâu đẹp cả sắc lẫn tài. Thật sự quá mỹ mãn".

"Ánh mắt và nụ cười của mẹ cầu thủ Đoàn Văn Hậu trong ngày vui đã ánh lên niềm tự hào rất lớn cho con trai 100 điểm của mình" - Nhà thiết kế chia sẻ

Mẹ Duy Mạnh

Trong dàn cầu thủ trở về từ Vòng Chung kết U23 châu Á ở Thường Châu 2018, có lẽ Duy Mạnh là người kết hôn sớm nhất. Năm đó, hôn lễ của anh trở thành tâm điểm bởi được đầu tư hoành tráng từ lễ ăn hỏi đến tiệc cưới.

Trong dàn cầu thủ trở về từ Vòng Chung kết U23 châu Á ở Thường Châu 2018, có lẽ Duy Mạnh là người kết hôn sớm nhất

Cô Lê Thị Lan - mẹ chú rể khi ấy chọn áo dài xanh cho lễ xin dâu và lúc đón con dâu thì thay sang bộ áo dài màu đỏ có thiết kế truyền thống, không quá cầu kỳ. Dường như mọi spotlight hôm ấy đều nhường cho con trai và con dâu. Duy Mạnh được nhận xét thừa hưởng nhiều nét từ mẹ, đặc biệt là nụ cười híp mắt duyên dáng.

Cô Lê Thị Lan - mẹ chú rể khi ấy chọn áo dài xanh cho lễ xin dâu và lúc đón con dâu thì thay sang bộ áo dài màu đỏ có thiết kế truyền thống, không quá cầu kỳ

Mẹ Công Phượng

Tối 16/11/2020, tiệc cưới kín đáo của Công Phượng và Viên Minh đã được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng tại TP.HCM. Bố mẹ Công Phượng cùng họ hàng đã bay vào TP.HCM dự hôn lễ của con từ 3 ngày trước.

Xuất hiện tại hôn lễ, mẹ ruột Công Phượng là bà Nguyễn Thị Hoa không giấu được hạnh phúc trong ngày trọng đại của con trai. Bà diện bộ áo dài xanh gấm đính hoa trắng vô cùng nổi bật

Xuất hiện tại hôn lễ, mẹ ruột Công Phượng là bà Nguyễn Thị Hoa không giấu được hạnh phúc trong ngày trọng đại của con trai. Bà diện bộ áo dài xanh gấm đính hoa trắng vô cùng nổi bật sánh bước bên ông Nguyễn Công Bảy - bố ruột Công Phượng. Bà chia sẻ rằng mình rất phấn khởi và vui với hôn lễ của con hôm nay. Bà tiết lộ mình có một món quà nhỏ tặng hai con và nhắn nhủ với Công Phượng, Viên Minh: “Bố mẹ chúc hai con hạnh phúc”.

Mẹ Phan Văn Đức

Ngày 30/1/2020, đám cưới của Phan Văn Đức và "hot girl mầm non" Võ Nhật Linh được tổ chức tại quê nhà Nghệ An. Trên trang cá nhân, cô nàng khoe khoảnh khắc trong đám cưới nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc xinh đẹp. Bên cạnh đó, nhan sắc trẻ trung của mẹ ruột Phan Văn Đức cũng thu hút sự chú ý không kém.

Ngày 30/1/2020, đám cưới của Phan Văn Đức và "hot girl mầm non" Võ Nhật Linh được tổ chức tại quê nhà Nghệ An

Trong ngày vui của con, bà chọn áo dài sáng màu trông rất nổi bật. Dù mái tóc được xoã đơn giản nhưng lại toát lên sự sang trọng, quý phái. Khi bước lên làm lễ cùng thông gia, bà luôn nở nụ cười hạnh phúc.