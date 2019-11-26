Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ tung MV 'Gái già muốn lấy chồng' sau 10 năm làm nghệ thuật

Tin tức giải trí 26/11/2019 13:53

Ninh Dương Lan Ngọc tâm sự MV “Gái già muốn lấy chồng” là một dấu ấn đặc biệt, kỷ niệm chặng đường hoạt động nghệ thuật tròn 10 năm và mong muốn gửi tặng cho tất cả những người yêu thương mình.

Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện trong chiếc đầm voan trắng khoe vai trần và vòng một gợi cảm. Cô cùng êkip đã có buổi họp báo giới thiệu sản phẩm âm nhạcGái già muốn lấy chồng” – một sáng tác của The 199x và được hòa âm, phối khí bởi Addy Trần.

Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ tung MV 'Gái già muốn lấy chồng' sau 10 năm làm nghệ thuật - Ảnh 1
S.T Sơn Thạch đến chúc mừng Ninh Dương Lan Ngọc

Nội dung MV gửi gắm thông điệp nữ quyền cho phái nữ. Nhân vật “gái già” trong MV sang chảnh, xinh đẹp và luôn chủ động, tự tin trong việc chọn cho mình một người chồng theo ý muốn của mình. Xuyên suốt MV kể về cuộc đối đầu giữa “gái già” Ninh Dương Lan Ngọc và Jun Vũ để giành chàng “phi công” Lê Xuân Tiền. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn mời “hội chăn chuối” gồm Thùy Anh, Phương Lan và Thoại Tiên tham gia trong sản phầm lần này.

Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ tung MV 'Gái già muốn lấy chồng' sau 10 năm làm nghệ thuật - Ảnh 2
Xuân Tiền và Ninh Dương Lan Ngọc

Chia sẻ về sản phẩm lần này, Ninh Dương Lan Ngọc tâm sự: “Tôi không muốn làm ca sĩ nhưng vẫn ra MV “Gái già muốn lấy chồng” như một dấu mốc đánh dấu kỷ niệm 10 năm tôi bước chân vào con đường nghệ thuật cũng như là món quà mà tôi cùng ekip muốn tri ân người hâm mộ, đặc biệt là team #CámCon đã luôn bên cạnh ủng hộ, động viên trong suốt quãng thời gian vừa qua”.

Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ tung MV 'Gái già muốn lấy chồng' sau 10 năm làm nghệ thuật - Ảnh 3
Lan Ngọc trả lời phỏng vấn báo chí

Xuyên suốt 2019, Ninh Dương Lan Ngọc luôn là cái tên được báo chí, truyền thông và nhiều nhãn hàng ưu ái. Với tính cách hài hước, hoạt bát xen lẫn chút “lầy lội”, hình ảnh của nữ diễn viên xinh đẹp sinh năm 1990 ngày càng đậm nét và được yêu mến nhiều hơn. Ninh Dương Lan Ngọc hài hước chia sẻ: “Thời mình đến rồi, có cản cũng không được!”. Người đẹp 9x luôn cảm thấy may mắn vì được khán giả yêu thương và ủng hộ.

Tròn 10 năm hoạt động trong nghề, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết có giai đoạn cô từng rơi vào trầm cảm khi mới bước chân vào nghề đã liên tiếp chịu những tin đồn không hay. Trước áp lực đó, cô quyết định buông bỏ tất cả và quay trở lại cuộc sống bình thường trong vòng 4 năm. Tuy nhiên, niềm đam mê với nghiệp diễn xuất vẫn luôn cháy bỏng trong và cô quyết định trở lại nhưng với tâm thế “chậm mà chắc”, phân tích đâu là thế mạnh sở trường, đâu là sở đoản để phát huy thật tốt.

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Từ khóa:   Ninh Dương Lan Ngọc Gái già muốn lấy chồng S.T Sơn Thạch

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