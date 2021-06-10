Bị fan ruột tố ‘rớt mặt nạ’, đòi quay lưng, Phi Nhung trả lời ‘giả lả’ khiến dân tình nghĩ cô ‘hạ mình’ năn nỉ

Tin tức giải trí 10/06/2021 14:43

Không chỉ gây sóng gió trên mạng xã hội, mới đây vài cư dân mạng đã vào trang cá nhân của cô đòi quay lưng tuy nhiên ca sĩ Phi Nhung đã có thái độ ‘giả lả’ khiến người xem ‘chưng hửng’.

Năm nay quả là năm đại hạn của nữ ca sĩ hải ngoại Phi Nhung khi cô liên tiếp gặp sóng gió sau bao năm băng thanh ngọc khiết. Đầu tiên cô bị chị đại “Đại Nam” réo tên trên livestream, sau đó nam hacker của bà cũng đòi đấu tố cô để giành lại công bằng cho Hồ Văn Cường.

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Năm đại hạn nên sau lùm xùm với bà Phương Hằng ca sĩ lại bị một hacker tố lợi dụng con nuôi - Ảnh: Internet

Chưa kể mới đây hai lần đi từ thiện gây nhiều tranh cãi không minh bạch tạo cho cư dân mạng cảm giác khó chịu và yêu cầu cô nên công khai sao kê và nói rõ về số tiền 500 triệu còn lại.

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Nhiều khán giả còn thắc mắc về số tiền 500 triệu cô từng kêu gọi quyên góp từ thiện đến giờ vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng - Ảnh: Internet

Khán giả bắt đầu kéo nhau vào trang cá nhân của cô, thông cảm có. Chỉ trích cũng có. Tuy nhiên mới đây một comment của cư dân mạng gây chú ý khi đòi quay lưng với nữ ca sĩ: "Chị ơi Tổ nghiệp đã bắt đầu thanh lọc giới nghệ sĩ. Không phải ngẫu nhiên mà bà Phương Hằng xuất hiện đâu. Tất cả đều có lý do. Rớt mặt nạ rồi chị. Tôi và hàng triệu khán giả phải đang tự xin lỗi bản thân vì đã từng xem chị và một số nghệ sĩ khác là thần tượng".

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Bình luận của fan ruột Phi Nhung nhận hơn 1.000 lượt cảm xúc - Ảnh: Chụp màn hình

Thay vì tỏ ra khó chịu, hay phản ứng hoặc xóa comment như một số ca sĩ khác thì Phi Nhung lại giả lả: “Ok, không sao đâu. Phi Nhung cảm ơn”.

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Phi Nhung đang quá hiền khi đáp trả chăng? - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người nghi ngờ không biết tài khoản kia là thật hay ảo. Tuy nhiên một phe thì bênh vực cho rằng ca sĩ Phi Nhung ứng xử khéo léo, chiều lòng fan. Một phe còn lại nghĩ rằng nếu cô không làm gì sai trái thì chẳng cần phải hạ mình cảm ơn kẻ đang công kích mình trực tiếp trên trang cá nhân mà có thể phớt lờ.

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Bức ảnh Phi Nhung bên cạnh “kẻ thù không đội trời chung” bà Phương Hằng đang khiến cộng đồng mạng chao đảo.

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Từ khóa:   Phi Nhung từ thiện Phi Nhung Hồ Văn Cường Phi Nhung phốt

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