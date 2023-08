Bạn gái Đoàn Văn Hậu chia sẻ quan điểm cực 'thấm' về việc 'ăn cơm trước kẻng': 'Hoàn toàn bình thường, miễn là đôi bên đều tự nguyện'

Nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng, hầu như mọi "nhất cử nhất động" của cặp đôi này trên mạng xã hội cũng được bàn tán rôm rả. Mới đây trên trang cá nhân, Doãn Hải My đã mở mục giao lưu với người hâm mộ. Khi nhận về câu hỏi liên quan đến vấn đề "ăn cơm trước kẻng", người đẹp đã chia sẻ hình ảnh câu trả lời cách đây hai năm trước với dòng khẳng định: "Quan điểm của mình cách đây 2 năm. Giờ vẫn vậy". Những chia sẻ của người đẹp nhận được nhiều sự chú ý vì rất chân thật và "thấm".

Cặp đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Thời gian gần đây, ngoài những cặp đôi của Vbiz thì chuyện của những chàng cầu thủ bóng đá của đội tuyển Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo của khán giả. Trong đó phải kể đến mối tình đẹp của Đoàn Văn Hậu và người đẹp Doãn Hải My, kể từ khi công khai yêu đương, cả hai luôn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Đoàn Văn Hậu được biết đến là cầu thủ nổi tiếng, ngoại hình điển trai còn nàng cũng không hề kém cạnh. Sau khoảng thời gian yêu nhau, người hâm mộ của cả hai đang mong chờ 1 đám cưới trong thời gian gần.

Ngay cả trong chuyện tình cảm cá nhân, Doãn Hải My khá thoải mái chia sẻ về những hình ảnh chụp chung với Đoàn Văn Hậu. Trong một lần tâm sự với giới truyền thông, nam cầu thủ từng dành lời có cánh cho bạn gái: "Bạn ấy là một người thành phố, nhưng khi về quê, tôi cảm giác bạn ấy giống như một cô gái ở quê vậy. Tất cả mọi việc nhà bạn ấy đều làm được hết. Kể cả khi về nhà tôi, ở quê có cỗ, rất nhiều bát đĩa, bạn ấy cũng xắn tay vào rửa bát, để mọi người không phải lo gì. Tôi cảm thấy rất trân trọng những điều như thế".

Cụ thể, Doãn Hải My đã đáp lại câu hỏi "Quan điểm của bạn về việc quan hệ tình dục trước hôn nhân?" rằng: "Hoàn toàn bình thường, em. Miễn là đôi bên đều tự nguyện và cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần nhớ việc quan hệ trước hôn nhân không nói lên điều gì về phẩm chất và nhân cách cả nhé". Có thể thấy, cô nàng có cái nhìn đầy tích cực và "thoáng" về 1 chủ đề tương đối nhạy cảm này.

Chia sẻ của Doãn Hải My trên trang cá nhân

Đoàn Văn Hậu từng không ít lần dành những lời "có cánh" khi nhắc về bạn gái Doãn Hải My

Được biết, cô nàng Doãn Hải My sinh năm 2001 ở Hà Nội, người đẹp từng đạt thành tích Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Cô cao 1,67 m, số đo ba vòng 78-56-89 cm, giỏi tiếng Anh và có năng khiếu đàn piano, hát. Doãn Hải My đã tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Luật Hà Nội. Ngoài ra, cô làm mẫu thời trang và kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm.

Doãn Hải My không hổ danh là người đẹp "tài sắc vẹn toàn"

Sau công khai mối quan hệ hồi tháng 8/2022, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thoải mái đăng tải hình ảnh, nhắc đến nửa kia trong các cuộc trò chuyện. Người đẹp từng chia sẻ về lần đầu gặp nhau, lúc đó Đoàn Văn Hậu hỏi lý do cô không trả lời tin nhắn làm quen, người đẹp trả lời "vì bận học". Về sau, cô chịu mở lòng, nhận thấy ở cầu thủ có nét đáng yêu, tâm lý. Khi được hỏi về ba tật xấu của bạn gái, Văn Hậu đáp: "Thật ra chẳng có ai là hoàn hảo cả. Nhưng mình phải yêu cái tật xấu của người đấy".

Từng xuất hiện tin đồn cả hai sắp tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã nhanh chóng phủ nhận với lý do muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Hải My cho biết, sau khi tốt nghiệp, cô dự định tiếp tục học lên thạc sĩ hoặc tham gia khóa Luật.