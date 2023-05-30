Đoàn Văn Hậu sánh đôi cùng bạn gái dự sự kiện, nhan sắc Doãn Hải My qua 'ảnh chụp vội' liệu còn xinh lung linh?

Tin tức giải trí 30/05/2023 12:48

Khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My 'tay trong tay' xuất hiện tại sự kiện đang nhận được nhiều sự chú ý.

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, Đoàn Văn HậuDoãn Hải My luôn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Chàng là cầu thủ nổi tiếng, ngoại hình điển trai, nàng là mỹ nhân, học vấn tốt, cả hai luôn được nhiều người săn đón là điều dễ hiểu, không chỉ vậy netizen còn cực kỳ đôn đốc ngày cả hai "về chung nhà". 

Đoàn Văn Hậu sánh đôi cùng bạn gái dự sự kiện, nhan sắc Doãn Hải My qua 'ảnh chụp vội' liệu còn xinh lung linh? - Ảnh 1
Chuyện tình của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nhận được nhiều sự quan tâm

Mới đây, trong 1 sự kiện chúc mừng nữ diễn viên Bảo Hân quyết định "thử sức" trong việc kinh doanh song song với phát triển nghệ thuật, Đoàn Văn Hậu đã 'tay trong tay' cùng Doãn Hải My xuất hiện. Mặc dù là ngày vui của Bảo Hân và cũng có sự tham gia của nhiều tên tuổi khác như Bảo Thanh, Quang Anh Trung Ruồi,... nhưng cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lại chiếm phần lớn spotlight.

Đoàn Văn Hậu sánh đôi cùng bạn gái dự sự kiện, nhan sắc Doãn Hải My qua 'ảnh chụp vội' liệu còn xinh lung linh? - Ảnh 2
Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đến chúc mừng diễn viên Bảo Hân

Xuất hiện cùng bạn trai, Doãn Hải My không diện lên mình váy áo quá cầu kỳ "chặt chém', cô nàng lựa chọn một chiếc áo đơn giản, phối cùng quần jean xanh. Tuy vậy, trang phục nhẹ nhàng, kín đáo vẫn tôn lên được vóc dáng chuẩn chỉnh của mỹ nhân gốc Hà thành. Chọn xả tóc và lối trang điểm thanh lịch, nhan sắc Doãn Hải My qua "ảnh chụp vội vẫn rất xinh đẹp và thu hút.

Đoàn Văn Hậu sánh đôi cùng bạn gái dự sự kiện, nhan sắc Doãn Hải My qua 'ảnh chụp vội' liệu còn xinh lung linh? - Ảnh 3
Nhan sắc qua "ảnh chụp vội của Doãn Hải My vẫn rất xinh đẹp khi xuất hiện trong khung hình cùng Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài và diễn viên Bảo Hân

 

Thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều khoảnh khắc, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn khiến dân tình rần rần vì quá đẹp đôi. Mới đây, mỹ nhân từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 - đã chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân cùng cầu thủ Đoàn Văn Hậu: "Chúc mừng anh bạn thân. Rất tự hào về bạn". Niềm vui đó được miêu tả bằng hình ảnh cặp đôi ngọt ngào bên chiếc xe Porsche Macan 2023 trị giá gần 5 tỉ đồng. Đây là thành quả sau nhiều năm nỗ lực cống hiến của chàng cầu thủ quê Thái Bình. Sau 3 năm hẹn hò, tình cảm lẫn sự nghiệp của họ ngày càng "lên hương".

Đoàn Văn Hậu sánh đôi cùng bạn gái dự sự kiện, nhan sắc Doãn Hải My qua 'ảnh chụp vội' liệu còn xinh lung linh? - Ảnh 4

Đoàn Văn Hậu vừa "tậu" chiếc Porche giá 5 tỉ đồng

Ở thời điểm hiện tại, ngoài việc tập trung cho bóng đá, nam cầu thủ này còn học kinh doanh và đang sở hữu thương hiệu thời trang riêng. Với sự nổi tiếng cùng ngoại hình sáng, Văn Hậu còn được nhiều nhãn hàng chọn là  gương mặt đại diện, góp mặt tại không ít sự kiện nổi tiếng. Trong khi đó, Doãn Hải My cũng không kém cạnh với công việc kinh doanh đã đi vào ổn định. Cô từng là thí sinh nổi bật trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô đoạt danh hiệu Người đẹp tài năng, lọt vào top 10 cuộc thi. Bước ra từ cuộc thi này, Doãn Hải My tập trung cho công việc học hành và tập kinh doanh.

 

Đoàn Văn Hậu sánh đôi cùng bạn gái dự sự kiện, nhan sắc Doãn Hải My qua 'ảnh chụp vội' liệu còn xinh lung linh? - Ảnh 5
Đoàn Văn Hậu xuất hiện trong lễ tốt nghiệp của Doãn Hải My

Từ sau khi công khai, cặp đôi dần thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Thậm chí, cả hai còn có một tài khoản chung để đăng những khoảnh khắc “tình bể bình” của cả hai. Hầu hết mọi người đều phải gật gù khen ngợi sự đẹp đôi giữa Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Nhiều người còn đoán cả hai sắp về chung một nhà bởi sự ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau. Tuy nhiên, Doãn Hải My phủ nhận chuyện sắp tổ chức đám cưới. Cô nàng cho rằng cả hai đều rất trẻ, yêu công việc và đều có những hoài bão, dự định riêng nên chuyện đám cưới ở thời điểm hiện tại là chưa.

Đoàn Văn Hậu sánh đôi cùng bạn gái dự sự kiện, nhan sắc Doãn Hải My qua 'ảnh chụp vội' liệu còn xinh lung linh? - Ảnh 6
Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên nhau
Đoàn Văn Hậu tậu xe gần 5 tỷ, Doãn Hải My chỉ nói một câu

Đoàn Văn Hậu tậu xe gần 5 tỷ, Doãn Hải My chỉ nói một câu

Doãn Hải My chia sẻ hình ảnh cô và Đoàn Văn Hậu bên chiếc xe mới bạn trai mới tậu giá gần 5 tỷ đồng.

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