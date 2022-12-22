Xô xát trong lúc trực ban, một bảo vệ bị đâm tử vong

Tin nóng 22/12/2022 08:41

Do mâu thuẫn trong quá trình trực ban tại Nhà máy xi-măng Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa), một bảo vệ đã bị đồng nghiệp dùng dao gây thương tích ở tay dẫn tới tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 21/12, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tài Hanh (SN 1961; ngụ xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn) để điều tra về tội "Giết người".

Trước đó, trong lúc trực bảo vệ tại bốt trực canh gác trong khuôn viên Nhà máy xi-măng Nghi Sơn, giữa Nguyễn Tài Hanh và ông H.T.L. (SN 1968; ngụ xã Yên Phú, huyện Yên Định) xảy ra mâu thuẫn và xô xát với nhau.

 

Xô xát trong lúc trực ban, một bảo vệ bị đâm tử vong - Ảnh 1
Công an tiến hành điều tra hiện trường - Ảnh minh họa: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trong lúc xô xát, ông Hanh có cầm dao trên tay và con dao đã cứa vào tay ông Long. Ngay sau đó, nạn nhân được người của nhà máy đưa đi viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ông Hanh và ông Long đều là nhân viên của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh Thủ đô (đóng ở TP.Thanh Hóa), được Nhà máy xi măng Nghi Sơn thuê làm bảo vệ.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra, và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Tài Hanh để điều tra về hành vi giết người.

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