Theo bác sĩ Hùng, ổ bụng chứa nhiều cơ quan quan trọng của hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, tuyến thượng thận và mạch máu lớn.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 20/12, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Quảng Bình cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật cứu sống nam bệnh nhân Đ.V.T (sinh năm 1983) ở xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới bị dao đâm xuyên thủng bụng.

Trước đó, tối 19/12, anh T. được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tỉnh, mệt, khó thở, da xanh, niêm mạc nhạt màu, mạch nhanh, huyết áp tụt và vẫn còn nguyên con dao dài hơn 20 cm cắm xuyên giữa bụng.

Sau khi tiếp nhận, bác sĩ ca trực xử lý sơ cứu ban đầu, chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết và kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa hội chẩn khẩn tại giường bệnh và quyết định chuyển phẫu thuật.

Bác sĩ Hoàng Minh Hùng, Khoa Ngoại Tổng hợp, người trực tiếp phẫu thuật cho biết bệnh nhân bị người khác dùng dao đâm xuyên thấu bụng gây thủng dạ dày, ruột non và đại tràng.

Theo thông tin từ Vietnamnet, xác định tình trạng khẩn cấp, bệnh nhân đang mất nhiều máu, nguy cơ tử vong cao, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật và rút thành công con dao ra khỏi bụng anh T., truyền 4 đơn vị máu.

Theo người nhà, trước khi nhập viện 30 phút, anh T. ngồi nhậu với bạn và có xích mích nên người đó đã cầm cây dao đâm thẳng vào bụng anh T. Người nhà đã để nguyên tình trạng, băng bó cầm máu và nhanh chóng chở đến bệnh viện.

Theo bác sĩ Hùng, ổ bụng chứa nhiều cơ quan quan trọng của hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, tuyến thượng thận và mạch máu lớn. Vết thương hoặc chấn thương vùng này sẽ dễ dẫn đến thủng, vỡ tạng gây chảy máu ồ ạt nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh nhân T. được người nhà sơ cứu đúng cách, băng cầm máu và đưa đến bệnh viện kịp thời.. Hiện tại anh T. đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, có thể nói chuyện được.

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