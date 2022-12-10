Sau khi vào nhà, người này kiểm tra ban công, nhà vệ sinh và bất ngờ dùng dao kề vào cổ của bà A, dùng vũ lực uy hiếp gây thương tích và bắt đưa 10 triệu đồng.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 9/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11, TP.HCM, đang tạm giữ Trần Hoàng Anh (38 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Hoàng Anh là nghi phạm dùng dao khống chế một người phụ nữ ở chung cư Thới Bình, quận 11, để cướp tiền nhưng bất thành.

Trước đó, Công an quận 11 nhận trình báo của bà N.T.A. ngụ ở chung cư Thới Bình, phường 14, quận 11, về việc có người đàn ông gõ cửa xin vào nhà để chống thấm cho tầng 4 chung cư.

Đối tượng thừa nhận hành vi dí dao vào cổ chủ căn hộ để cướp tài sản. Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khi bà A mở cửa thì thấy người này giống hệt nhân viên sửa chữa của chung cư nên cho vào.

Sau khi vào nhà, người này kiểm tra ban công, nhà vệ sinh và bất ngờ dùng dao kề vào cổ của bà A, dùng vũ lực uy hiếp gây thương tích và bắt đưa 10 triệu đồng.

Sau đó, nam thanh niên túm tóc, vẫn dùng dao kề vào cổ dẫn bà A ra bếp để lấy chìa khóa tủ tiền.

Lợi dụng kẻ cướp sơ hở, bà A bỏ chạy ra hành lang và tri hô. Nam thanh niên thấy vậy bỏ chạy vào thang máy tẩu thoát.

Công an quận 11 nhanh chóng vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, truy vết xác định Anh chính là nghi phạm và truy bắt.

Đến 9/12, Tổ Trinh sát đội hình sự Công an quận 11 ập vào một địa điểm ở xã Suối Ngô (huyện Tân Châu, Tây Ninh) bắt Anh và di lý về TP.HCM để điều tra.

Anh khai do không có tiền tiêu xài, thiếu nợ nhiều người nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Đáng chú ý, Anh khai nhận trong thời gian bỏ trốn còn thực hiện hai vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh An Giang.

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