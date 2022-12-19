17 tiếng truy lùng hung thủ đâm thiếu niên 14 tuổi nguy kịch trong đêm, huy động hơn 100 cảnh sát

Tin nóng 19/12/2022 09:01

Một chỉ huy đội nghiệp vụ Công an TP. Sông Công cho biết: Sự việc xảy ra vào ban đêm, nạn nhân và đối tượng đều không quen biết nhau, không có mâu thuẫn gì từ trước, sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi, tại hiện trường nhân chứng đều không nhận dạng được đối tượng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, công an TP. Sông Công vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ Dương Quốc Hùng (29 tuổi, ở TP. Sông Công) để điều tra về hành vi giết người.

Theo Công an TP. Sông Công, tối 17/12, đơn vị nhận tin báo từ Trạm Y tế phường Bách Quang về trường hợp bị trọng thương của thiếu niên D.T.H. (14 tuổi) có dấu hiệu bất thường, nghi bị sát hại. Cụ thể, nạn nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, có một vết thương ở ngực trái giống như bị dao nhọn đâm.

Gia đình của H. sau đó đã đưa thiếu niên đi cấp cứu, điều trị tại cơ sở y tế tuyến trên.

Ngay khi nhận tin báo, Công an TP. Sông Công đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tổ chức xác minh.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy khoảng 20h43 ngày 17/12, H. đi xe máy chở D.V.P. (14 tuổi) đi từ ngã tư Khu công nghiệp Sông Công. Khi đến đường Cách mạng Tháng 10, đối diện Nhà máy kẽm điện phân (thuộc tổ dân phố Cầu Sắt, phường Bách Quang, TP Sông Công), H. bị một đối tượng khác đi xe máy chèn ép, dùng dao đâm vào ngực.

Qua dữ liệu ban đầu, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn là nam giới, không rõ lai lịch. Một chỉ huy đội nghiệp vụ Công an TP. Sông Công cho biết: Sự việc xảy ra vào ban đêm, nạn nhân và đối tượng đều không quen biết nhau, không có mâu thuẫn gì từ trước, sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi, tại hiện trường nhân chứng đều không nhận dạng được đối tượng.

17 tiếng truy lùng hung thủ đâm thiếu niên 14 tuổi nguy kịch trong đêm, huy động hơn 100 cảnh sát - Ảnh 1
Hình ảnh đối tượng được camera ghi lại - Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, xác định hành vi của đối tượng có dấu hiệu phạm tội "Giết người" với tính chất côn đồ, manh động nên Cơ quan CSĐT Công an TP Sông Công đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Sông Công điều tra xác minh với quyết tâm sớm điều tra làm rõ thủ phạm của vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh và sự phối hợp hiệu quả của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, sau 17 giờ truy xét liên tục, đến 14h ngày 18/12, lực lượng chức năng đã làm rõ được thủ phạm của vụ án. Các lực lượng nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Sông Công đã bắt giữ đối tượng là Dương Quốc Hùng (SN 1993), trú tại Tổ dân phố Bến Vượng, phường Thắng Lợi, TP Sông Công khi đối tượng đang lẩn trốn tại xóm Nam 1, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

17 tiếng truy lùng hung thủ đâm thiếu niên 14 tuổi nguy kịch trong đêm, huy động hơn 100 cảnh sát - Ảnh 2
Đối tượng Dương Quốc Hùng bị bắt giữ và con dao gây án - Ảnh: báo Công an nhân dân

Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận hành vi dùng dao đâm trúng vùng ngực, gây thương tích cho H. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do tối 17/12, Hùng uống rượu say, khi đang đi trên đường thì gặp H điều khiển xe máy đi cùng chiều. Cho rằng H điều khiển xe đánh võng, tạt đầu xe mình nên Hùng đã chèn ép xe của H và gây án như trên. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án gồm 1 con dao nhọn, 1 xe máy nhãn hiệu Wave và nhiều vật chứng liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Sông Công đang củng cố tài liệu để xử lý Dương Quốc Hùng về hành vi Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Riêng nạn nhân H đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Tiền Giang: Mâu thuẫn trong quán karaoke, một người bị đâm tử vong, ba người bị thương

Tiền Giang: Mâu thuẫn trong quán karaoke, một người bị đâm tử vong, ba người bị thương

Nhiều người thương vong trong quán karaoke khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc đi vệ sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   bắt giữ hung thủ đâm người nghi phạm đâm chết người tin nóng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 9 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 39 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 57 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào