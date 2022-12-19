Theo Công an TP. Sông Công, tối 17/12, đơn vị nhận tin báo từ Trạm Y tế phường Bách Quang về trường hợp bị trọng thương của thiếu niên D.T.H. (14 tuổi) có dấu hiệu bất thường, nghi bị sát hại. Cụ thể, nạn nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, có một vết thương ở ngực trái giống như bị dao nhọn đâm.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, công an TP. Sông Công vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ Dương Quốc Hùng (29 tuổi, ở TP. Sông Công) để điều tra về hành vi giết người.

Gia đình của H. sau đó đã đưa thiếu niên đi cấp cứu, điều trị tại cơ sở y tế tuyến trên.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy khoảng 20h43 ngày 17/12, H. đi xe máy chở D.V.P. (14 tuổi) đi từ ngã tư Khu công nghiệp Sông Công. Khi đến đường Cách mạng Tháng 10, đối diện Nhà máy kẽm điện phân (thuộc tổ dân phố Cầu Sắt, phường Bách Quang, TP Sông Công), H. bị một đối tượng khác đi xe máy chèn ép, dùng dao đâm vào ngực.

Qua dữ liệu ban đầu, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn là nam giới, không rõ lai lịch. Một chỉ huy đội nghiệp vụ Công an TP. Sông Công cho biết: Sự việc xảy ra vào ban đêm, nạn nhân và đối tượng đều không quen biết nhau, không có mâu thuẫn gì từ trước, sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi, tại hiện trường nhân chứng đều không nhận dạng được đối tượng.



Hình ảnh đối tượng được camera ghi lại - Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, xác định hành vi của đối tượng có dấu hiệu phạm tội "Giết người" với tính chất côn đồ, manh động nên Cơ quan CSĐT Công an TP Sông Công đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Sông Công điều tra xác minh với quyết tâm sớm điều tra làm rõ thủ phạm của vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh và sự phối hợp hiệu quả của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, sau 17 giờ truy xét liên tục, đến 14h ngày 18/12, lực lượng chức năng đã làm rõ được thủ phạm của vụ án. Các lực lượng nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Sông Công đã bắt giữ đối tượng là Dương Quốc Hùng (SN 1993), trú tại Tổ dân phố Bến Vượng, phường Thắng Lợi, TP Sông Công khi đối tượng đang lẩn trốn tại xóm Nam 1, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng Dương Quốc Hùng bị bắt giữ và con dao gây án - Ảnh: báo Công an nhân dân

Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận hành vi dùng dao đâm trúng vùng ngực, gây thương tích cho H. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do tối 17/12, Hùng uống rượu say, khi đang đi trên đường thì gặp H điều khiển xe máy đi cùng chiều. Cho rằng H điều khiển xe đánh võng, tạt đầu xe mình nên Hùng đã chèn ép xe của H và gây án như trên. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án gồm 1 con dao nhọn, 1 xe máy nhãn hiệu Wave và nhiều vật chứng liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Sông Công đang củng cố tài liệu để xử lý Dương Quốc Hùng về hành vi Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Riêng nạn nhân H đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.