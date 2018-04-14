Khoảng 7 giờ sáng hôm 12/4, một hàng xóm đi qua nhà thấy đôi vợ chồng cự cãi lớn tiếng. Đến 9 giờ cùng ngày, cả làng quê vốn yên bình bàng hoàng trước thông tin người vợ dùng dao chọc tiết lợn sát hại chồng dã man.

Hai ngày nay, vụ án mạng vợ sát hại chồng dã man xảy ra ở thôn Trại Mít, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam (Bắc Giang) khiến cả vùng quê đang yên ả bỗng rúng động, bàng hoàng. Ông Nguyễn Văn S. (72 tuổi) sống ngay sau ngôi nhà xảy ra án mạng cho biết, khoảng 7 giờ sáng 12/4, ông S. chở cháu đi học thì nghe thấy nhà vợ chồng anh Vĩnh xảy ra cự cãi lớn tiếng. Thậm chí, con trai cả của anh Vĩnh còn khóa trái tay bố ra phía sau, sau đó quật ngã xuống đất. Thấy vậy, ông S. quát lớn: "Chúng mày không được làm như thế", tuy nhiên chị Thắm nạt lại không phải việc của ông nên ông S. không nói gì nữa. Đến khoảng 9 giờ sáng khi trở về nhà, ông S. bàng hoàng khi hay tin anh Vĩnh đã tử vong. Lúc đó, ông quan sát thấy thi thể nạn nhân có 3 vết thương trên vai và cổ.

Cũng theo vị hàng xóm này, bố mẹ ruột của Thắm cũng có mặt trong cuộc xô xát nhưng không có bất kỳ hành động can ngăn nào. Hàng xóm bàng hoàng kể lại sự việc - Ảnh: Internet Một phụ nữ sống cách nhà nạn nhân khoảng 50 m cho biết, vợ chồng Thắm thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Anh Vĩnh trước đây là thợ mộc nhưng bị tai biến mạch máu não nên nói ngọng, chân đi không vững, sức khỏe yếu. Đôi vợ chồng sinh được 2 người con trai, hiện đang làm việc ở khu công nghiệp gần nhà. Riêng người con trai cả đã có gia đình riêng nhưng vẫn ở chung với bố mẹ.

Bản thân đối tượng Thắm từng xuất khẩu lao động tại Đài Loan, sau đó trở về và tiếp tục đi Trung Quốc. Thắm mới về nhà được hơn 2 tháng thì xảy ra vụ việc đau lòng trên. Đối tượng Nguyễn Thị Thắm - Ảnh: Internet Ông Nguyễn Khắc Chiến - Phó trưởng Công an xã Đông Hưng cho biết, sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an lập tức có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Lục Nam. Tại hiện trường, thi thể anh Vĩnh nằm ở gian nhà ngoài. Trên cửa sổ có nhiều vết máu vương vãi, đồ đạc không xáo trộn gì nhiều. Nhiều khả năng sau khi gây án, đối tượng đã thay quần áo mới cho nạn nhân nhằm xóa dấu vết, đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Gây án xong, Thắm đến công an đầu thú việc ra tay sát hại dã man chồng mình. Lúc đầu, nghi phạm khai nhận là vứt con dao ở vườn rau. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đối tượng thay đổi lời khai là đã vứt hung khí xuống giếng nước sau nhà. Con dao chọc tiết lợn Thắm dùng để sát hại chồng - Ảnh: Internet Như đã đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 12/4, do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Thị Thắm đã dùng dây trói chồng là Bùi Thế Vĩnh để trút giận. Sau đó, anh Vĩnh tự cởi trói được cho mình và đã chạy xuống bếp lấy một con dao chọc tiết lợn để đe dọa vợ. Hai vợ chồng xảy ra cự cãi rồi xô xát. Trong lúc giằng co, anh Vĩnh ngã xuống nền đất. Thắm cướp được dao nên đâm liên tiếp vào người chồng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thắm vứt dao lại hiện trường rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Bắc Giang: Vợ dùng dao chọc tiết lợn đoạt mạng chồng rồi đi đầu thú Do mâu thuẫn gia đình, vợ dùng dao chọc tiết lợn đâm chồng tử vong tại chỗ rồi đến công an đầu thú.

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