Cũng theo vị hàng xóm này, bố mẹ ruột của Thắm cũng có mặt trong cuộc xô xát nhưng không có bất kỳ hành động can ngăn nào.

Bản thân đối tượng Thắm từng xuất khẩu lao động tại Đài Loan, sau đó trở về và tiếp tục đi Trung Quốc. Thắm mới về nhà được hơn 2 tháng thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Đối tượng Nguyễn Thị Thắm - Ảnh: Internet

Ông Nguyễn Khắc Chiến - Phó trưởng Công an xã Đông Hưng cho biết, sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an lập tức có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Lục Nam.

Tại hiện trường, thi thể anh Vĩnh nằm ở gian nhà ngoài. Trên cửa sổ có nhiều vết máu vương vãi, đồ đạc không xáo trộn gì nhiều. Nhiều khả năng sau khi gây án, đối tượng đã thay quần áo mới cho nạn nhân nhằm xóa dấu vết, đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Gây án xong, Thắm đến công an đầu thú việc ra tay sát hại dã man chồng mình. Lúc đầu, nghi phạm khai nhận là vứt con dao ở vườn rau. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đối tượng thay đổi lời khai là đã vứt hung khí xuống giếng nước sau nhà.

Con dao chọc tiết lợn Thắm dùng để sát hại chồng - Ảnh: Internet