Ứng dụng Zalo bị lỗi, người dùng kêu trời vì không thể nhắn tin, gọi điện

Tin nóng 04/11/2022 14:11

Lỗi này xuất hiện trên cả ứng dụng máy tính và ứng dụng điện thoại nhiều người dùng nhắn tin, gọi điện nhưng tin nhắn luôn hiển thị ở trạng thái "đang gửi".

Theo thông tin từ báo Dân Trí đầu giờ chiều 4/11, nhiều người dùng cho biết rằng họ không thể gửi tin nhắn văn bản cũng như hình ảnh thông qua ứng dụng Zalo. Đồng thời, ứng dụng liên tục hiển thị tình trạng "không thể kết nối".

Theo ghi nhận lỗi này xuất hiện trên cả ứng dụng máy tính và ứng dụng điện thoại. Trong khi đó, nền tảng nhắn tin của Zalo trên web vẫn có thể gửi được tin nhắn.

Ứng dụng Zalo bị lỗi, người dùng kêu trời vì không thể nhắn tin, gọi điện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, ngày 1/8, ứng dụng nhắn tin, gọi điện miễn phí qua Internet Zalo bắt đầu triển khai các gói thu phí người dùng, đồng thời cắt giảm tính năng đối với người dùng miễn phí.

Theo đó, nếu người dùng tiếp tục sử dụng tài khoản miễn phí thì danh bạ sẽ chỉ có tối đa 1.000 liên hệ; người lạ (những người chưa có trong danh bạ hoặc danh sách bạn bè) sẽ không thể xem hoặc bình luận trên nhật ký; mỗi tài khoản miễn phí chỉ có 40 lần hiển thị/tháng khi người lạ tìm kiếm qua số điện thoại; chỉ được phép phản hồi 40 tin nhắn từ người lạ mỗi tháng.

Ngoài ra, tài khoản miễn phí sẽ không còn được sử dụng tên sử dụng riêng (username) và chỉ được tạo tối đa 5 mẫu tin nhắn nhanh để gửi phản hồi trong trường hợp chưa có thời gian soạn tin nhắn hoặc nghe cuộc gọi.

Ngay sau thời điểm Zalo chính thức hạn chế tính năng của tài khoản miễn phí, nhiều cư dân mạng đã kêu gọi gỡ bỏ ứng dụng này và chuyển sang dùng các ứng dụng nhắn tin, gọi điện miễn phí trên Internet khác như Messenger, WhatsApp, Viber hay Telegram…

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