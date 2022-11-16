Tự tiêm thuốc vào bụng để làm đẹp, cô gái trẻ ở Bình Phước tử vong

Tin nóng 16/11/2022 09:46

Theo chẩn đoán ban đầu, nạn nhân bị ngưng tim ngưng thở trước khi nhập viện nghi do phản ứng phản vệ mức độ nặng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 15/11, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) thông tin đang xác minh, làm rõ vụ một cô gái trẻ hành nghề spa tử vong nghi do tự tiêm thuốc để làm đẹp. Theo thông tin ban đầu, tối 14/11, cô gái H.T.H.T (27 tuổi) tự tiêm thuốc vào bụng để làm đẹp. Sự việc diễn ra tại nhà mẹ ruột của H.T.H.T ở ấp 5, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Trước đó, H.T.H.T học nghề thẩm mỹ ở TP.HCM và sau đó hành nghề thẩm mỹ, làm đẹp tự do ở Bình Phước.

Tự tiêm thuốc vào bụng để làm đẹp, cô gái trẻ ở Bình Phước tử vong - Ảnh 1
Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, sau khi tiêm một lúc, chị T. có biểu hiện co giật, ngã vật xuống nền nhà tắm. Thấy vậy, mẹ chị T. vội hô hoán mọi người hỗ trợ đưa con gái đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến sáng 15/11, chị T. đã tử vong.

Theo chẩn đoán ban đầu, nạn nhân bị ngưng tim ngưng thở trước khi nhập viện nghi do phản ứng phản vệ mức độ nặng, thuốc tân dược chưa rõ loại.

 

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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