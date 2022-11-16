Nghe tiếng động mạnh, người dân chạy đến kiểm tra phát hiện người đàn ông tử vong do rơi từ cầu Rạch Miễu xuống đất.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, khoảng 20 giờ ngày 15/11, nhiều người đang ngồi hóng gió cạnh sông Tiền ngay chân cầu Rạch Miễu thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh trên đường Hoàng Sa, đoạn thuộc địa bàn phường 6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Khi nhìn lại thì phát hiện một người đàn ông đang nằm úp mặt xuống đường nên vội kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đã tử vong.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, nạn nạn nhân là nam giới khoảng hơn 40 tuổi mặc áo thun màu xanh, quần ngắn bông rằn ri, không mang giày dép nằm úp mặt xuống đường Hoàng Sa.

Hiện trường vụ việc dưới gầm cầu Rạch Miễu - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ Zingnews, khi Công an TP. Mỹ Tho đến khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng đã xác định nạn nhân không mang giấy tờ tùy thân.

Đến khuya cùng ngày, thi thể người đàn ông được lực lượng chức năng đưa về nhà xác.

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