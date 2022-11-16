Cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên QL62 khiến nam học sinh lớp 9 tử vong tại chỗ.
- Hải Dương: Tai nạn kinh hoàng chồng loạng choạng do vướng vào xe người vợ, ô tô cùng chiều tông thương tích nặng
- NÓNG: Đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc ở Huế khiến 2 người tử vong tại chỗ
Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 15/11, em N.M.T., học sinh lớp 9 (15 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) chạy xe đạp điện trên quốc lộ 62 theo hướng từ huyện Thạnh Hóa về TP Tân An để đón mẹ.
Khi đến Km12+300 (thuộc xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa) thì xe đạp điện của em xảy ra va chạm với ô tô 62A-203.28 do L.S.T (33 tuổi, ngụ phường 2, TP. Tân An, Long An) chạy ngược chiều.
Cú va chạm mạnh khiến em T. bị hất văng lên kính xe ô tô rồi ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.
Theo thông tin từ báo Giao thông, tại hiện trường, xe đạp điện bị gãy đôi và văng cách đó khoảng 30m, ô tô du lịch bị hư hỏng nặng phần đầu, kính trước và sau của ô tô đều bị vỡ cùng nhiều mảnh văng tung tóe.
Nhận tin báo, lực lượng CSGT, Công an tỉnh có mặt hiện trường phối hợp Công an huyện Thạnh Hóa điều tiết giao thông, thu thập thông tin, chứng cứ điều tra nguyên nhân. Đến gần 22h, hiện trường mới được giải quyết xong, các phương được đưa về trụ sở công an để phục vụ điều tra.
Theo gia đình nạn nhân, em T. chạy xe đạp điện trên đường đi đón mẹ đi làm công nhân về nhưng chưa đến nơi thì xảy ra tai nạn.