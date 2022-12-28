Theo thông tin ban đầu, Phùng Quốc Thống và nạn nhân sống chung với nhau, nhưng từ ngày 25/12, Thống bỏ đi khỏi nhà trọ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 27/12, Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo quyết định truy tìm người liên quan để điều tra vụ nghi án giết người xảy ra trên địa bàn phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

Đối tượng bị truy tìm là Phùng Quốc Thống (SN 1973, quê Cà Mau, đăng ký tạm trú tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Hiện không rõ đang làm gì, ở đâu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cần truy tìm để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ nghi án giết người xảy ra tại khu phố 1, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Con dao tại hiện trường và chân dung người đàn ông liên quan đang được truy tìm - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ Zingnews, khoảng 12h30 cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP. Thủ Dầu Một khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương trong phòng trọ khóa cửa ngoài.

Nạn nhân được xác định là Phan Thị Kiều N. (SN 1976, quê tỉnh An Giang). Hiện lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, Phùng Quốc Thống và nạn nhân sống chung với nhau, nhưng từ ngày 25/12, Thống bỏ đi khỏi nhà trọ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu có thông tin Phùng Quốc Thống ở đâu đề nghị báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (địa chỉ: 615 Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một) hoặc điện thoại 0946.178.239 gặp điều tra viên Hồ Long An để phối hợp giải quyết.

Bình Dương: Tá hỏa phát hiện thi thể không đầu của một phụ nữ trong phòng trọ Kiểm tra một phòng trọ ở Bình Dương, người dân hoảng hốt khi phát hiện thi thể người phụ nữ không đầu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truy-tim-nguoi-an-ong-lien-quan-en-vu-phat-hien-thi-the-phu-nu-khong-nguyen-ven-o-binh-duong-540196.html