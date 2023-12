Nạn nhân được xác định là nữ giới, độ tuổi từ 45 đến 55 tuổi, nạn nhân mặc quần dài màu đen, có sọc đỏ ở hai bên, trên nền sọc đỏ có dòng chữ “COMELOW TOME” màu trắng, quần lót bên trong màu đỏ

Theo thông tin từ VTC news, ngày 20/12, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể nữ giới đang trong giai đoạn phân huỷ. Hiện vẫn chưa xác định được lai lịch của nạn nhân.

Cụ thể, hồi 7h30 ngày 19/12, tại khu vực bờ biển Cảng Hoành Sơn (thuộc địa phận thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh), người dân địa phương phát hiện một thi thể nữ giới đang trong quá trình phân huỷ với tư thế nằm sấp, trên người không có giấy tờ tuỳ thân.



Thông báo tìm tung tích nạn nhân - Ảnh: Giadinh.net

Theo thông tin từ Giadinh.net, nạn nhân được xác định là nữ giới, độ tuổi từ 45 đến 55 tuổi, nạn nhân mặc quần dài màu đen, có sọc đỏ ở hai bên, trên nền sọc đỏ có dòng chữ “COMELOW TOME” màu trắng, quần lót bên trong màu đỏ.

Hiện, Công an thị xã Kỳ Anh đã thông báo đến Cục C02 - Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Công an các xã, phường, Đồn thuộc thị xã Kỳ Anh để phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân.

Công an thị xã Kỳ Anh thông báo nếu ai phát hiện thông tin về nạn nhân đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh, địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Lợi, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, SĐT: 02393.865.280 hoặc đồng chí Nguyễn Quang Đạt – Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, SĐT 0962.611.668.

