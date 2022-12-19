Phát quang lô đất bỏ hoang, chủ nhà tá hỏa phát hiện thi thể một nam giới

Tin nóng 19/12/2022 09:10

Đến trưa cùng ngày, người thân của nạn nhân đã có mặt để nhận diện. Người tử vong có tên là H. (36 tuổi, trú xã Đông Lĩnh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chiều 18/12, một lãnh đạo UBND phường Quang Trung xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một nam giới chết bất thường trên nền đất bỏ hoang tại địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 18/12, bà X. (chủ một lô đất thuộc đường Hoàng Công Chất, phường Quang Trung, TP. Thái Bình) từ quê lên thành phố ghé vào kiểm tra, dọn dẹp phát quang lô đất của mình. Khi vào sâu bên trong dọn dẹp, bà X. tá hỏa phát hiện thi thể một nam giới đã chết liền tri hô hàng xóm.

Phát quang lô đất bỏ hoang, chủ nhà tá hỏa phát hiện thi thể một nam giới - Ảnh 1
Khu đất phát hiện ra thi thể người đàn ông - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, nhận được tin báo, Công an TP. Thái Bình đã có mặt phối hợp với Công an phường Quang Trung phong tỏa, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Dấu hiệu nhận dạng nạn nhân cũng được cơ quan công an nhanh chóng thông báo để tìm thân nhân.

Đến trưa cùng ngày, người thân của nạn nhân đã có mặt để nhận diện. Người tử vong có tên là H. (36 tuổi, trú xã Đông Lĩnh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo qui định của pháp luật, thi thể anh H. được bàn giao cho gia đình để lo mai táng.

Hiện cơ quan Công an TP. Thái Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

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