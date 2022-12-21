Nam du khách 22 tuổi từ TP.HCM xuống hồ Trị An cắm trại, trong lúc bơi lội thì không may đuối nước tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, chiều 21/12, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai tìm thấy thi thể anh M.L (22 tuổi, tạm trú TP.HCM) bị đuối nước, chìm dưới lòng hồ Trị An.

Vào trưa cùng ngày, thanh niên 22 tuổi này cùng nhóm bạn tổ chức cắm trại quanh lòng hồ Trị An thuộc xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu. Khi đang bơi lội trên mặt hồ thì bất ngờ gặp nạn, chìm xuống nước mất tích.

Phát hiện sự việc, bạn bè hô hoán và trình báo lực lượng chức năng. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy, cách hiện trường khoảng 50m.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa vào bờ - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom đã phối hợp Công an H.Vĩnh Cửu tìm kiếm. Khoảng 2 giờ sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy. Vị trí phát hiện anh N. cách bờ 50m, sâu 7m.

Hồ Trị An có diện tích 323 km2, là hồ nhân tạo hình thành từ công trình thủy điện Trị An. Hồ thuộc địa phận 4 huyện của Đồng Nai gồm: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán, cách TP.HCM khoảng 70 km.

Do có phong cảnh đẹp nên hồ Trị An là nơi được nhiều bạn trẻ tìm đến vui chơi, cắm trại. Tại đây đã xảy ra nhiều trường hợp đuối nước.

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