Nước rút cạn, người dân kinh hãi phát hiện hộp sọ người dưới đáy sông Đào

Người dân địa phương bất ngờ phát hiện một hộp sọ người nằm dưới sông Đào (H.Yên Thành, Nghệ An) khi nước kênh rút cạn.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tối 4/1, UBND xã Xuân Thành (H.Yên Thành, Nghệ An) cho biết, người dân vừa phát hiện một hộp sọ người dưới đáy sông đào, đoạn chảy qua địa bàn xã.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Xuân Thành đã đến bảo vệ hiện trường và báo cáo sự việc lên cấp trên. Sau đó, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm xương sọ để điều tra làm rõ.

Hiện trường nơi phát hiện hộp sọ người - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trước đó, khoảng 13h cùng ngày, khi đi trên bờ sông Đào, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), người dân bàng hoàng phát hiện một hộp sọ người.

Qua tìm kiếm, ngoài hộp sọ người, lực lượng chức năng không phát hiện thêm các bộ phận cơ thể người nào khác tại hiện trường.

"Hiện chưa xác định được thông tin cụ thể của hộp sọ người nói trên và đang chờ cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm để làm rõ" - ông Phan Hoàng Thụ - Chủ tịch UBND xã Xuân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết thêm.

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