Đơn vị cứu hộ chia ca, liên tục thực hiện các công đoạn, cố gắng rút ngắn thời gian đưa ống cọc bê tông lên, không để xảy ra sai sót.

Theo thông tin từ VnExpress, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết lúc 18h31 ngày 4/1 tại hiện trường tai nạn, cơ quan liên ngành xác định em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi), đã tử vong, sau 4 ngày kẹt trong cọc bêtông sâu 35 m ở dự án cầu tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. Đến thời điểm này, đơn vị cứu hộ gần 100 giờ tìm kiếm với nhiều phương án nhưng không thành công. Cọc bêtông dài 35 m nơi cháu bé mắc kẹt chưa rút lên được. Theo ông Bửu, thời gian đầu tai nạn, cơ quan liên ngành pháp y, y tế và chính quyền địa phương đã đưa ra tiên lượng xấu về sức khỏe cháu bé. Nhận định này dựa trên đánh giá vị trí, hiện trường gặp nạn, độ sâu cọc bêtông khi nạn nhân rơi, thời gian mắc kẹt kéo dài ở môi trường không thông khí, chấn thương...

Lực lượng công binh Quân khu 9 tại hiện trường, sáng 4/1 - Ảnh: VnExpress "Còn ở giai đoạn hiện nay các cơ quan chuyên môn sau khi hội chẩn có đầy đủ cơ sở xác định bé tử vong, đang làm mọi cách đưa em lên để lo hậu sự" - ông Bửu nói và cho biết trước khi thông tin bé không còn, chính quyền đã gặp, làm việc với gia đình Hạo Nam. Về câu hỏi phương án cứu hộ sắp tới, ông Bửu nói trước đây việc cứu hộ cố gắng duy trì sự sống cho cháu bé. Song đến nay, bé trai không còn, lực lượng chức năng sẽ thay đổi biện pháp nhằm sớm kết thúc cứu hộ.

Theo ông Bửu, chiều nay các đơn vị cứu hộ vẫn chia ca, kíp liên tục thi công, rút ngắn thời gian đưa cọc bêtông lên, không để xảy ra sai sót. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn, song địa phương sẽ cố gắng hoàn thành khi có sự trợ giúp của nhiều chuyên gia, đơn vị có kinh nghiệm. Công tác cứu hộ vẫn được diễn ra sáng 5/1 - Ảnh: Zingnews Theo thông tin từ Zingnews, sáng 5/1, đội cứu hộ cứu nạn tỉnh Đồng Tháp vẫn tiếp tục công tác đưa ống cọc bê tông lên. Đội tham khảo ý kiến nhiều chuyên gia để mong rút ngắn thời gian cứu hộ, đảm bảo an toàn. Tại hiện trường cầu Rọc Sen (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), xuyên đêm 4/1 đến sáng 5/1, đơn vị cứu hộ chia ca, liên tục thực hiện các công đoạn, cố gắng rút ngắn thời gian đưa ống cọc bê tông lên, không để xảy ra sai sót. Trước đó, khoảng 18h30 ngày 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, thông tin sau khi trao đổi với cơ quan pháp y và gia đình, đơn vị cứu nạn kết luận Thái Lý Hạo Nam đã tử vong. Nguyên nhân chính là nạn nhân bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí và nhiệt độ thấp. "Trước đây, việc cứu hộ nhằm giúp duy trì sự sống cho bé Nam. Nhưng đến lúc này, việc duy trì sự sống cho bé đã kết thúc. Đơn vị thay đổi biện pháp nhằm sớm kết thúc cứu hộ, đưa em Nam lên khỏi mặt đất nhanh nhất" - ông Bửu chia sẻ. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin đội cứu hộ vẫn tiếp tục thực hiện trưng cầu ý kiến của chuyên gia, cũng như các đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong và ngoài nước để mong sớm kết thúc thời gian, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

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