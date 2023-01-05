Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm mọi cách đưa bé lên mặt đất để gia đình lo tang sự.

Theo thông tin báo Người Lao động, tối 4/1, trả lời với báo chí việc việc bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m đã tử vong, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết việc xác định cháu bé tử vong là do nhiều cơ quan cùng đánh giá, đưa ra dựa vào thời gian bé gặp nạn, tình trạng rơi vào trụ bê-tông có độ sâu.

Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm mọi cách đưa bé lên mặt đất để gia đình lo tang sự.

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xác định bé trai đã tử vong - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ Zingnews ghi nhận tại hiện trường, sáng 5/1, đội cứu hộ cứu nạn tỉnh Đồng Tháp vẫn tiếp tục công tác đưa ống cọc bê tông lên. Đội tham khảo ý kiến nhiều chuyên gia để mong rút ngắn thời gian cứu hộ, đảm bảo an toàn.

Tại hiện trường cầu Rọc Sen (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), xuyên đêm 4/1 đến sáng 5/1, đơn vị cứu hộ chia ca, liên tục thực hiện các công đoạn, cố gắng rút ngắn thời gian đưa ống cọc bê tông lên, không để xảy ra sai sót.

Lực lượng công binh Quân khu 9 tại hiện trường - Ảnh: VnExpress

Trao đổi với Zing vào lúc 19h ngày 4/1, chị Linh (mẹ của bé trai) cho biết từ ngày con trai gặp tai nạn, không đêm nào người mẹ chợp mắt. Sau khi biết tin con mất, chị Linh cùng chồng đã tính đến các phương án làm lễ an táng cho bé Nam, trong đó dành khoảng đất để an táng bé.

"Suốt hai ngày đầu con gặp nạn, chồng tôi liên tục túc trực trên hiện trường, chỉ biết cầu mong phép màu đến với con. Đầu óc của bố cháu hiện giờ rối loạn, nhưng hai vợ chồng vẫn ráng bảo nhau giữ gìn sức khoẻ để còn chờ ngày đưa con về" - chị Linh chia sẻ.

Chị Linh vẫn nhớ mãi ngày 31/12 khi sáng hôm đó, bé Nam đi nhặt sắt bán được 21.000 đồng dành dụm tiền học võ. Bé dự tính buổi chiều sẽ quay lại nhặt nhạnh tiếp, nhưng khi đến công trình cầu Rọc Sen, Nam không may rơi xuống ống cọc bê tông.

Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông được xác định tử vong: 'Bé trai mắc kẹt thời gian dài, thiếu khí, chấn thương nên không qua khỏi' Trước khi UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin bé tử vong, anh Thái Văn Tấn Tài - cha bé Hạo Nam (40 tuổi), được chính quyền địa phương mời đến hiện trường vụ tai nạn. Anh đi đến với khuôn mặt thất thần, đôi mắt hoe đỏ.

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