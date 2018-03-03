Gia đình cho biết, đôi nam nữ tự tử vì hiểu lầm trong chuyện tình cảm chứ không phải bị cấm yêu như nhiều lời đồn đại.

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ 16 tuổi nhảy cầu tự tử sau khi bạn trai uống thuốc độc qua đời, rạng sáng 2/3, gia đình đã vớt được thi thể thiếu nữ này trên sông Mỹ Thanh, thị xã Vĩnh Châu, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Thiếu nữ tên Thanh (tên nhân vật đã được thay đổi), còn bạn trai cô là Sơn Mệnh (25 tuổi, ngụ phường 2, TP Sóc Trăng). Hiện gia đình hai bên đã tổ chức an táng cho đôi trai gái.

Nơi thiếu nữ 16 tuổi nhảy cầu tự tử - Ảnh: Zing Một cán bộ địa phương cho biết, gia đình Mệnh rất nghèo, còn nhà Thanh cũng chỉ đỡ hơn đôi chút. Cặp đôi đã quen nhau khá lâu, hơn một năm trước còn cùng bỏ nhà lên TP.HCM vài ngày khiến Mệnh bị mời lên công an làm việc. Bà Lâm Thị Sà (mẹ Mệnh) cho biết gia đình Thanh nói Mệnh dụ dỗ con gái họ bỏ nhà đi nên kiện lên công an, sau đó không hiểu sao lại bãi nại. Sau đó, mẹ Thanh còn xin cho Mệnh vào làm công ty thủy sản. Buổi chiều khi đi làm về, Mệnh lại sang nhà bạn gái ăn cơm rồi chơi đến tận khuya mới về. Cặp đôi rất thương yêu nhau và không xảy ra mâu thuẫn gì lớn.

Mẹ nam thanh niên đau đớn kể lại nguyên nhân cái chết của đôi nam nữ - Ảnh: Zing Trước đây, gia đình Thanh từng nói khi con gái đủ 18 tuổi sẽ cho cặp đôi làm đám cưới. Tuy nhiên gần đây, người mẹ thay đổi ý định và muốn Thanh lấy chồng ngay khi học hết lớp 9. "Khi nào rảnh là tụi nó quấn quýt bên nhau. Tối 27/2, Mệnh chạy từ bên nhà Thanh về thì tôi thấy nó khóc. Nó nói 'mẹ ơi vợ con bỏ đi đâu rồi', tôi với nó qua đó cùng mẹ Thanh đi kiếm con nhỏ nhưng không gặp", bà Sà nhớ lại. Thấy người yêu bỏ đi, Mệnh về nhà lấy thuốc diệt cỏ uống. Gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng chàng trai đã không qua khỏi. Gia đình chàng trai thuộc diện hộ nghèo của xã - Ảnh: Zing Nghe tin người yêu mất, sáng 28/2, Thanh chạy xe máy lên cầu Mỹ Thanh rồi gieo mình xuống sông tự tử. Gia đình nữ sinh bị sốc nặng khi nghe tin dữ. Bà ngoại thiếu nữ 16 tuổi cho biết thông tin cặp đôi tự tử vì bị cấm yêu chỉ là hiểu lầm. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, cả hai đã cãi nhau khá to tiếng, Thanh chạy ra ngoài xô cửa rào, đuổi Mệnh về rồi bỏ đi đâu không biết. Chỉ vì hiểu lầm không đáng có cộng thêm suy nghĩ thiếu chín chắn, đôi nam nữ đã làm chuyện dại dột. Sau khi Thanh và Mệnh qua đời, công an có hỏi ý kiến gia đình để tìm hướng giải quyết sự việc. Tuy nhiên hai bên đã thống nhất không làm khó dễ gì nhau vì chẳng ai ngờ chuyện đôi nam nữ tự tử.

Nguyên nhân đau lòng vụ mẹ uống thuốc trừ sâu tự tử cùng 2 con Người nhà nạn nhân cho biết nguyên nhân sự việc đau lòng là do mâu thuẫn vợ chồng. Trong cơn tức giận dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, chị Nh. đã lấy bình thuốc trừ sâu cùng uống với hai con nhỏ.

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