Nữ sinh lớp 9 cùng bạn trai tự tử chết: Lời kể đau xót của người mẹ

Tin nóng 03/03/2018 12:58

Gia đình cho biết, đôi nam nữ tự tử vì hiểu lầm trong chuyện tình cảm chứ không phải bị cấm yêu như nhiều lời đồn đại.

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ 16 tuổi nhảy cầu tự tử sau khi bạn trai uống thuốc độc qua đời, rạng sáng 2/3, gia đình đã vớt được thi thể thiếu nữ này trên sông Mỹ Thanh, thị xã Vĩnh Châu, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Thiếu nữ tên Thanh (tên nhân vật đã được thay đổi), còn bạn trai cô là Sơn Mệnh (25 tuổi, ngụ phường 2, TP Sóc Trăng). Hiện gia đình hai bên đã tổ chức an táng cho đôi trai gái.

Nữ sinh lớp 9 cùng bạn trai tự tử chết: Lời kể đau xót của người mẹ - Ảnh 1
Nơi thiếu nữ 16 tuổi nhảy cầu tự tử - Ảnh: Zing

Một cán bộ địa phương cho biết, gia đình Mệnh rất nghèo, còn nhà Thanh cũng chỉ đỡ hơn đôi chút. Cặp đôi đã quen nhau khá lâu, hơn một năm trước còn cùng bỏ nhà lên TP.HCM vài ngày khiến Mệnh bị mời lên công an làm việc.

Bà Lâm Thị Sà (mẹ Mệnh) cho biết gia đình Thanh nói Mệnh dụ dỗ con gái họ bỏ nhà đi nên kiện lên công an, sau đó không hiểu sao lại bãi nại. Sau đó, mẹ Thanh còn xin cho Mệnh vào làm công ty thủy sản. Buổi chiều khi đi làm về, Mệnh lại sang nhà bạn gái ăn cơm rồi chơi đến tận khuya mới về. Cặp đôi rất thương yêu nhau và không xảy ra mâu thuẫn gì lớn.

Nữ sinh lớp 9 cùng bạn trai tự tử chết: Lời kể đau xót của người mẹ - Ảnh 2
Mẹ nam thanh niên đau đớn kể lại nguyên nhân cái chết của đôi nam nữ - Ảnh: Zing

Trước đây, gia đình Thanh từng nói khi con gái đủ 18 tuổi sẽ cho cặp đôi làm đám cưới. Tuy nhiên gần đây, người mẹ thay đổi ý định và muốn Thanh lấy chồng ngay khi học hết lớp 9.

"Khi nào rảnh là tụi nó quấn quýt bên nhau. Tối 27/2, Mệnh chạy từ bên nhà Thanh về thì tôi thấy nó khóc. Nó nói 'mẹ ơi vợ con bỏ đi đâu rồi', tôi với nó qua đó cùng mẹ Thanh đi kiếm con nhỏ nhưng không gặp", bà Sà nhớ lại.

Thấy người yêu bỏ đi, Mệnh về nhà lấy thuốc diệt cỏ uống. Gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng chàng trai đã không qua khỏi.

Nữ sinh lớp 9 cùng bạn trai tự tử chết: Lời kể đau xót của người mẹ - Ảnh 3
Gia đình chàng trai thuộc diện hộ nghèo của xã - Ảnh: Zing

Nghe tin người yêu mất, sáng 28/2, Thanh chạy xe máy lên cầu Mỹ Thanh rồi gieo mình xuống sông tự tử. Gia đình nữ sinh bị sốc nặng khi nghe tin dữ.

Bà ngoại thiếu nữ 16 tuổi cho biết thông tin cặp đôi tự tử vì bị cấm yêu chỉ là hiểu lầm. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, cả hai đã cãi nhau khá to tiếng, Thanh chạy ra ngoài xô cửa rào, đuổi Mệnh về rồi bỏ đi đâu không biết. Chỉ vì hiểu lầm không đáng có cộng thêm suy nghĩ thiếu chín chắn, đôi nam nữ đã làm chuyện dại dột.

Sau khi Thanh và Mệnh qua đời, công an có hỏi ý kiến gia đình để tìm hướng giải quyết sự việc. Tuy nhiên hai bên đã thống nhất không làm khó dễ gì nhau vì chẳng ai ngờ chuyện đôi nam nữ tự tử.

Nguyên nhân đau lòng vụ mẹ uống thuốc trừ sâu tự tử cùng 2 con

Nguyên nhân đau lòng vụ mẹ uống thuốc trừ sâu tự tử cùng 2 con

Người nhà nạn nhân cho biết nguyên nhân sự việc đau lòng là do mâu thuẫn vợ chồng. Trong cơn tức giận dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, chị Nh. đã lấy bình thuốc trừ sâu cùng uống với hai con nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   tự tử đôi nam nữ tự tử nhảy cầu tự tử

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 51 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 50 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào