Nguyên nhân đau lòng vụ mẹ uống thuốc trừ sâu tự tử cùng 2 con

Tin nóng 02/03/2018 17:47

Người nhà nạn nhân cho biết nguyên nhân sự việc đau lòng là do mâu thuẫn vợ chồng. Trong cơn tức giận dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, chị Nh. đã lấy bình thuốc trừ sâu cùng uống với hai con nhỏ.

Mới đây, chị Phạm Thị Nh. (29 tuổi, ở Lạng Giang, Bắc Giang) cùng với hai con nhỏ (một trai một gái) được đưa đi cấp cứu tại tuyến bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Nhi Trung Ương trong tình trạng nhiễm độc nặng do uống thuốc trừ sâu. Vì được cứu chữa tận tình nên chị Nh. và hai cháu nhỏ đã qua cơn nguy kịch.

Nguyên nhân đau lòng vụ mẹ uống thuốc trừ sâu tự tử cùng 2 con - Ảnh 1
Người mẹ hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Người Đưa Tin

Người nhà nạn nhân cho biết nguyên nhân sự việc đau lòng là do mâu thuẫn vợ chồng. Trong cơn tức giận dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, chị Nh. đã lấy bình thuốc trừ sâu cùng uống với hai con nhỏ.

Hoàn cảnh gia đình chị Nh. khá khó khăn, bố mẹ hai bên đều đã lớn tuổi nên vợ chồng phải nương tựa lẫn nhau cáng đáng việc nhà. Nghe tin chị Nh. tự tử cùng hai con, mẹ già khóc ngất đi vì thương con thương cháu. Từ hôm chị nằm viện, cha mẹ cũng đổ bệnh nên không thể lên thăm con.

Dù mới qua được cơn nguy kịch nhưng tình trạng sức khỏe của chị Nh. vẫn còn rất yếu, thường xuyên nôn mửa, không thể tự ngồi hay đứng dậy, đôi môi tái nhợt đi vì độc tố trong người. Về phía người chồng, mấy ngày nay anh phải chạy đi chạy lại giữa hai bệnh viện vừa chăm vợ vừa chăm con.

Vụ việc khiến người thân bạn bè vô cùng bàng hoàng, đau xót. Họ hy vọng sau này vợ chồng chị chung sống hòa hợp, thông cảm với nhau nhiều hơn để không xảy ra trường hợp thương tâm nào nữa.

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