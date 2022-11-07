Công an đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng.
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Theo thông tin từ báo Phụ nữ Online, ngày 7/11, Công an quận 11 đang phối hợp cùng các đơn vị Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân vụ người phụ nữ tử vong bất thường trong căn nhà trên địa bàn.
Theo điều tra ban đầu, tối 6/11, một người dân đi về căn nhà nhiều tầng trong con hẻm đường Trần Quý, phường 4, quận 11 (TP.HCM). Khi mở cửa vào bên trong người này phát hiện bà H.H.L.T. (sinh năm 1989) tử vong trong tư thế treo cổ, hiện trường có vết máu nên báo công an.
Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, rạng sáng 7/11, lực lượng chức năng mới hoàn tất việc khám nghiệm đưa thi thể nạn nhân về nhà xác phục vụ việc điều tra. Công an cũng đưa một số người có liên quan về trụ sở để lấy lời khai làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.