Nghi án cha giết 2 con nhỏ 8 tháng và 2 tuổi ở Vũng Tàu: Hé lộ nội dung tin nhắn cuối cùng của nghi phạm

Tin nóng 15/11/2019 07:56

Liên quan đến nghi án cha giết con khiến 2 đứa trẻ tử vong ở Vũng Tàu, hiện cơ quan chức năng đang truy tìm nghi phạm để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhiều giờ qua, nghi án cha giết con khiến 2 đứa trẻ tử vong ở Vũng Tàu khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ hôm qua (14/11), người dân tại khu vực TP. Vũng Tàu phát hiện thi thể một bé trai khoảng 1 tuổi trên đường Hạ Long. Tại hiện trường, mọi người còn tìm thấy nhiều quần áo trẻ em được bỏ lại. Đến chiều cùng ngày, người dân lại phát hiện tiếp thi thể một bé gái trên đường.

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Thi thể bé trai nằm trong balo - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là N.T.A (8 tháng tuổi) và N.T.T.V (2 tuổi), con của Nguyễn Trường Quân (28 tuổi, ngụ xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) và chị N.T.B.

Theo thông tin trên Zing, vào chiều 13/11, Quân đưa hai con từ huyện Xuyên Mộc xuống thành phố Vũng Tàu. Đến trưa 14/11, Quân đưa 2 đứa con xuống biển khiến 2 bé ngạt nước tử vong.

Sau đó, đối tượng vớt thi thể con đặt lên một mỏm đá, cho xác con trai vào balo và đặt thi thể con gái bên cạnh rồi bỏ đi. 

Gây án xong, Quân nhắn tin cho người thân thông qua mạng xã hội, nhờ mang thi thể 2 con nhỏ về. Cũng theo nguồn tin trên, trong tin nhắn Quân gửi cho người thân có kể về việc đưa con đi tự tử nhưng bản thân không chết mà hại chết 2 con.

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Vụ án khiến người dân địa phương bàng hoàng - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin nhắn, người thân của 2 nạn nhân đã vội vàng xuống thành phố Vũng Tàu để đưa thi thể các bé về.

Đến 0 giờ 15/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan để truy tìm Nguyễn Trường Quân. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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