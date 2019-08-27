Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nghi án cha giết con trai 5 tuổi rồi treo cổ tự tử ở Sài Gòn.

Công an quận Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ nghi án cha giết con trai 5 tuổi rồi treo cổ tự tử ở Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân sống trong khu trọ trên đường số 13, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức phát hiện anh B. (31 tuổi) chết trong tư thế treo cổ trong phòng trọ. Con trai anh B. (khoảng 5 tuổi) thì tử vong trên tấm nệm bên cạnh.

Hiện trường vụ cha giết con trai 5 tuổi rồi treo cổ tự tử ở Sài Gòn - Ảnh: Công Lý

Người dân theo dõi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: FB

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra làm rõ vụ việc.

Người dân xung quanh cho biết vợ chồng anh B. chuyển tới đây ở được gần 1 năm. Tuy nhiên do mâu thuẫn vợ chồng, vợ anh B. bỏ đi cách đây 3 tháng. Trong sinh hoạt thường ngày, anh B. sống hòa thuận, chưa xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm, theo PLO.

Sáng hôm xảy ra sự việc, có người còn thấy cha con anh B. ăn sáng trước cổng. Vụ việc đau lòng khiến mọi người không khỏi xót xa.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định người cha sát hại con trai rồi tự vẫn. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

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