Chán nản vì con cái chơi bời bán hết nhà cửa, cha già ra nghĩa trang treo cổ tự tử

Xã hội 25/08/2019 14:53

Người đàn ông 60 tuổi ở Phú Thọ để lại lá thư tuyệt mệnh với nội dung "chán nản vì con cái chơi bời, bán hết nhà cửa" rồi treo cổ tự tử.

Mới đây, trên địa bàn xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ người đàn ông để lại thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử khiến nhiều người xót xa.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ sáng 25/8, một số người dân đi bẫy chim phát hiện thi thể một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang đồi Cốt Thóc (thuộc Khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ) nên lập tức báo chính quyền địa phương.

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Chán nản vì con cái chơi bời bán hết nhà cửa, cha già ra nghĩa trang treo cổ tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là ông T. (60 tuổi, ngụ huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Tại hiện trường, công an phát hiện một bức thư tuyệt mệnh với nội dung ông T. chán nản chuyện con cái chơi bời, bán hết nhà cửa nên quẫn trí tự tử.

Hiện cơ quan công an đã báo cho gia đình nạn nhân đến nhận thi thể về an táng theo phong tục địa phương, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Cách đây không lâu, tại Bắc Ninh cũng xảy ra vụ việc cha già tự tử vì bất lực trong việc dạy con khiến nhiều người đau xót.

Khoảng 7 giờ 20 sáng 12/4, anh Nguyễn Đức Vân (SN 1987, ngụ thôn Giữa, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) được phát hiện bất tỉnh trên giường ngủ, vùng đầu chảy máu, cách cơ thể nạn nhân khoảng 20 cm có một chiếc búa bằng sắt nhuốm máu. Tuy được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sự việc được trình báo Công an huyện Thuận Thành.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, Công an huyện Thuận Thành nhận được tin báo của Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về việc ông Nguyễn Đức Vỹ (SN 1959, cha ruột anh Vân) bỏ xe ở thành cầu rồi nhảy vào đường ray và bị tàu hỏa cán tử vong.

Tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, hai cha con ông Vỹ xảy ra tranh cãi lớn tiếng. Thời điểm anh Bách phát hiện xác anh Vân, ông Vỹ bỏ đi đâu không rõ, sau đó thì lao vào tàu hỏa tự tử.

Theo chính quyền địa phương, ông Vỹ là giáo viên về hưu, vợ ông làm công tác cán bộ hội phụ nữ. Gia đình cũng thuộc diện kinh tế ổn định, chưa từng có điều tiếng gì ở địa phương.

Trái ngược với bố mẹ là những người trí thức, Nguyễn Đức Vân lại ăn chơi lêu lổng, thường xuyên cờ bạc, đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn chưa có công việc ổn định. Anh ta cũng chưa có vợ con, trong khi đó, các chị em của Vân đều đã xây dựng gia đình riêng.

Thời gian xảy ra vụ việc có rất nhiều người đến nhà Vân đòi nợ nhưng thanh niên này không có tiền trả. Thấy ngày nào cũng có người đến chửi bới đòi tiền, ông Vỹ không kìm được buông lời trách móc con trai. 

"Chắc thấy con chơi bời, cờ bạc dẫn đến nợ nần nhiều, bảo không nghe ông ấy đánh con chết rồi ra đường tàu tự sát", vị lãnh đạo xã nói về nguyên nhân vụ án mạng.

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