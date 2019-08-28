Mới đây, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án cha giết con trai 5 tuổi rồi tự tử gây xôn xao dư luận.

Danh tính hai nạn nhân vụ cha giết con trai 5 tuổi rồi tự tử ở Sài Gòn được xác định là anh Phạm Văn Bằng (35 tuổi, quê Ninh Bình, trú quận Thủ Đức) và cháu P.N.Q. (SN 2014).

Cách đây 5 năm, anh Bằng kết hôn với chị Đ. (31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, trú quận Thủ Đức) sinh ra cháu Q. Cả nhà thuê phòng trọ sinh sống ở đường số 13, khu phố 4, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Hiện trường vụ cha giết con trai 5 tuổi rồi tự tử ở quận Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: Công Lý

Khoảng tháng 5/2019, hai vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn cãi vã do anh Bằng nghi ngờ vợ ngoại tình. Sau nhiều xích mích, chị Đ. bỏ ra gần đó thuê phòng trọ sinh sống. Cháu Q. ở với bố, thỉnh thoảng chị Đ. về phòng trọ đón con đi chơi.

Tối 25/8, cháu Q. đến phòng trọ của mẹ chơi. Đến 21 giờ cùng ngày, anh Bằng đến đón và dặn con trai: "Chào mẹ lần cuối đi con" rồi chở bé Q. về phòng trọ.

Sáng hôm sau, cô giáo không thấy bé Q. đi học nên gọi cho chị Đ. thông báo. Sau đó chị Đ. nhờ em trai đến phòng trọ của anh Bằng kiểm tra. Người em trai đến nơi thì bàng hoàng phát hiện anh Bằng chết trong tư thế treo cổ, cháu Q. thì tử vong trên nệm nên gọi điện báo công an.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng lời khai các bên liên quan, bước đầu công an nhận định do mâu thuẫn vợ chồng, anh Bằng khóa cửa phòng trọ giết con trai rồi treo cổ tự tử, theo Nhịp sống việt.

Theo người dân xung quanh, thường ngày anh Bằng sống hiền lành, không xích mích với ai. Sáng hôm xảy ra vụ việc cha giết con, có người còn thấy cha con anh đi ăn sáng. Vụ việc đau lòng khiến mọi người không khỏi xót xa.

Nghi án cha giết con trai 5 tuổi rồi treo cổ tự tử ở Sài Gòn Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nghi án cha giết con trai 5 tuổi rồi treo cổ tự tử ở Sài Gòn.

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