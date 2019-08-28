Hé lộ nguyên nhân đau lòng vụ cha giết con trai 5 tuổi rồi tự tử ở Sài Gòn

Xã hội 28/08/2019 16:24

Mới đây, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án cha giết con trai 5 tuổi rồi tự tử gây xôn xao dư luận. 

Danh tính hai nạn nhân vụ cha giết con trai 5 tuổi rồi tự tử ở Sài Gòn được xác định là anh Phạm Văn Bằng (35 tuổi, quê Ninh Bình, trú quận Thủ Đức) và cháu P.N.Q. (SN 2014).

Cách đây 5 năm, anh Bằng kết hôn với chị Đ. (31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, trú quận Thủ Đức) sinh ra cháu Q. Cả nhà thuê phòng trọ sinh sống ở đường số 13, khu phố 4, phường Linh Xuân, TP.HCM.

cha giet con trai 5 tuoi roi tu tu 1
Hiện trường vụ cha giết con trai 5 tuổi rồi tự tử ở quận Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: Công Lý

Khoảng tháng 5/2019, hai vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn cãi vã do anh Bằng nghi ngờ vợ ngoại tình. Sau nhiều xích mích, chị Đ. bỏ ra gần đó thuê phòng trọ sinh sống. Cháu Q. ở với bố, thỉnh thoảng chị Đ. về phòng trọ đón con đi chơi.

Tối 25/8, cháu Q. đến phòng trọ của mẹ chơi. Đến 21 giờ cùng ngày, anh Bằng đến đón và dặn con trai: "Chào mẹ lần cuối đi con" rồi chở bé Q. về phòng trọ.

Sáng hôm sau, cô giáo không thấy bé Q. đi học nên gọi cho chị Đ. thông báo. Sau đó chị Đ. nhờ em trai đến phòng trọ của anh Bằng kiểm tra. Người em trai đến nơi thì bàng hoàng phát hiện anh Bằng chết trong tư thế treo cổ, cháu Q. thì tử vong trên nệm nên gọi điện báo công an.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng lời khai các bên liên quan, bước đầu công an nhận định do mâu thuẫn vợ chồng, anh Bằng khóa cửa phòng trọ giết con trai rồi treo cổ tự tử, theo Nhịp sống việt.

Theo người dân xung quanh, thường ngày anh Bằng sống hiền lành, không xích mích với ai. Sáng hôm xảy ra vụ việc cha giết con, có người còn thấy cha con anh đi ăn sáng. Vụ việc đau lòng khiến mọi người không khỏi xót xa.

Nghi án cha giết con trai 5 tuổi rồi treo cổ tự tử ở Sài Gòn

Nghi án cha giết con trai 5 tuổi rồi treo cổ tự tử ở Sài Gòn

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nghi án cha giết con trai 5 tuổi rồi treo cổ tự tử ở Sài Gòn.

Xem thêm
Từ khóa:   cha giết con

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản