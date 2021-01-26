Khi đang dựng cây nêu Tết, do bất cẩn, 1 người đàn ông bị tử vong do điện giật, trong khi 2 người khác bị thương.

Mới đây, UBND xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ điện giật khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương.

Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 25/1, 3 người đàn ông gồm: anh T. (SN 1993), anh H. (SN 1998) và anh C. (SN 1999) được thuê để dựng cây nêu Tết cho một gia đình tại xã Minh Hợp. Trong quá trình làm việc, do cây nêu bị vướng vào đường điện cao thế nên tai nạn điện giật đã xảy ra.

Vụ tai nạn khiến anh T. tử vong và 2 người còn lại được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Hiện tại, sức khỏe của 2 nạn nhân bị thương đã dần ổn định.

Dựng nêu là một trong những hoạt động quen thuộc ngày Tết. Ảnh minh họa: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên có tai nạn chết người liên quan tới việc dựng nêu ngày Tết. Trước đó, vào năm 2018, tại Hà Tĩnh, 1 nam thanh niên 26 tuổi cũng bị điện giật tử vong tại chỗ khi giúp đỡ hàng xóm dựng cây nêu. Cũng tại địa phương này, vào năm 2019 đã tiếp tục xảy ra vụ tai nạn điện giật trong hoạt động dựng nêu, khiến 3 người bị bỏng.

Những sự cố tai nạn trên tiếp tục là lời cảnh báo trong dịp Tết cận kề. Các gia đình nên cẩn trọng hơn khi có hoạt động trồng nêu và hạ nêu sắp tới đây.

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