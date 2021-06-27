Kinh hồn bạt vía khoảnh khắc xe tải bất ngờ cán qua người đi bộ trên đường, 'hồn nhiên' phóng ga đi tiếp

Người phụ nữ đã tử vong ngay dưới bánh xe tải sau khi bị đâm bất ngờ từ phía sau.
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Ngày 26/6, tại thành phố Tuyên Quang đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Nạn nhân là người đi bộ không may mắn đã được camera an ninh ghi lại trọn khoảnh khắc kinh hoàng này.
Cụ thể, một chiếc xe tải đã vào cua và đâm trực diện vào người đi đường từ phía sau khiến nạn nhân trở tay không kịp.
Vụ tai nạn xảy ra bất ngờ khiến nạn nhân tử vong ngay dưới bánh xe tải. Có lẽ ngay điểm mù nên tài xế không hề hay biết sự việc và vẫn tiếp xúc rồ ga chạy đi. Bỏ lại nạn nhân nằm giữa đường khá thương tâm.
Nhân vật chia sẻ video cho biết nạn nhân là nữ và đã 57 tuổi, chết ngay tại chỗ.