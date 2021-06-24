Hai mẹ con được người dân phát hiện tử vong thương tâm dưới ao nước trong tư thế quấn chặt vào nhau.

Theo thông tin từ Phụ nữ Việt Nam, sáng ngày 24/6 gần khu vực bờ ao của xóm nhiều người dân tại xóm 7 xã Ngọc Sơn nghi ngờ có chuyện chẳng lành khi phát hiện chiếc xe máy của chị Nguyễn Thị Tình (SN 1994) nằm cạnh đó.

Ông Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) chia sẻ, vào ngày 24/6 vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 2 mẹ con tử vong ngay trên địa bàn của tỉnh.

Người dân và gia đình đưa hai mẹ con về nơi an nghỉ trong sự nghẹn ngào - Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Thật xót xa khi mọi người xuống ao tìm kiếm thì phát hiện cháu T.N.K 5 tuổi và chị T cùng tử vong trong tư thế quấn chặt vào nhau. Khu vực xảy ra tai nạn cách nhà khoảng 1km.

Ông Chương cũng cho biết thêm: "Gia đình của nạn nhân vô cùng khó khăn, bố mẹ chồng già yếu, tàn tật. Cách đây khoảng 4 - 5 năm, người chồng bị điện phóng trong khi đi làm nên sức khỏe cũng không được như người bình thường".

Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các tổ chức đoàn thể xã Ngọc Sơn đã tiến hành hỏi thăm, chia sẻ trực tiếp cùng gia đình sau khi nhận được thông tin đáng buồn trên.

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