Sau khi sinh con ở bên đường, cô gái đã bỏ lại cháu bé còn nguyên dây rốn ở cống thoát nước khiến cháu bé tử vong.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, gần 10h ngày 21/6, UBND thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đã tiếp nhận tin báo của người dân phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh bị bỏ lại trên dọc đường đoạn km25+800 đường Hà Giang đi Tuyên Quang, thuộc tổ dân phố số 2.

Hiện trường nơi người dân phát hiện ra thi thể bé sơ sinh

Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) phối hợp cùng các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra và làm rõ vụ việc một sản phụ sinh con sau đó bỏ rơi tại cống thoát nước. Tại hiện trường, khi người dân phát hiện cháu bé đã tử vong còn nguyên dây rốn.

Qua quá trình điều tra, công an xác minh được sản phụ hiện đang trú Đ. tại xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên. Lãnh đạo UBND xã Thượng Sơn cho biết, sản phụ nói trên là P. T. Đ (16 tuổi). Tại địa phương nơi sản phụ sinh sống, Đ. Có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hiện Công an Vị Xuyên đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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