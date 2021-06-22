'Ngang nhiên' chạy ngược chiều trên cao tốc, nam tài xế bán tải bị xử phạt hành chính 17 triệu đồng

Tin nóng 22/06/2021 21:37

Lái xe ngược chiều trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, ông Đinh Văn D. (SN 1988, trú Gia Viễn, Ninh Bình) không chỉ bị lực lượng CSGT xử phạt 17 triệu đồng mà còn bị tước giấy phép lái xe 6 tháng.

Theo báo Tiền Phong, ngày 22/6, Đội tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), đơn vị này đã đưa ra xử phạt cho nam tài xế về hành vi lái xe bán tải đi ngược chiều cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

 

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Chiếc xe ô tô đi ngược chiều và nam tài xế làm việc với CSGT - Ảnh: Tiền Phong

Cụ thể, vào lúc 10h25 ngày 21/6, người dân phản ánh về việc một chiếc xe bán tải màu đỏ BKS 29C-452.XX đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn qua địa bàn thành phố Sông Công (tỉnh Thái Nguyên). Hành động này gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Qua quá trình xác minh về tài xế của xe này, cảnh sát đã xác định được nam tài xế xe bán tải là ông Đinh Văn D. (SN 1988, trú tại Gia Viễn, Ninh Bình). Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông D. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Về nguyên nhân chạy ngược chiều, nam tài xế cho biết, do đi quá nút giao để vào thành phố Sông Công và bản thân không biết đường nên đã điều khiển ô tô đi ngược chiều.

Với lỗi vi phạm trên, lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt ông D. 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. 

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