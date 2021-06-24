Được chiều chuộng, mua đồ hiệu và đi spa, 6 bé gái suýt bị bán vào 'động quỷ'

Tin nóng 24/06/2021 17:06

Các bé gái sau khi bị dụ dỗ lên Phú Thọ và được dẫn đi spa, mua sắm,... thì bị ép ghi giấy nợ. Mong ước có một "công việc ổn định" đã tiêu tan khi suýt chút nữa đã bị 2 gã trai lừa bán vào "động quỷ".

Theo Pháp luật và bạn đọc, ngày 24/6, Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra vụ việc 6 bé gái bị nhóm buôn người ép làm tiếp viên phụ vụ. Vụ án được mở rộng thành Buôn bán người dưới 16 tuổi, bị can Đinh Văn Tiến (18 tuổi) và Trương Anh Tuấn (29 tuổi, cùng quê tỉnh Phú Thọ) đã bị tam giam 4 tháng để phục vụ cho công tác diều tra.

Tại cơ quan công an, Tiến và Tuấn đã khai nhận hành vị phạm tội. Qua đó, Tiến dùng Facebook để làm quen với các bé gái có độ tuổi từ 14-16. Vì tuổi đời còn quá bé, các bé gái này tin vào lời hứa của Tiến sẽ được giới thiệu "công việc ổn định" như thợ cắt tóc, bán trà sữa với lương cao.

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Hai đối tượng Đinh Văn Tiến và Trương Tuấn Anh - Ảnh: VietNamNet

Chỉ chờ cho con mồi "cắn câu", Tiến sẽ thuyết phục các bé gái lên Phú Thọ để gặp mình. Sau khi đến Phú Thọ, Tiến giao người cho Tuấn và được chia từ 2-3 triệu đồng trên mỗi bé gái.

Sau khi tiếp nhận các nạn nhân, các bé gái được Tuán dẫn đi spa làm đẹp, sắm sửa và mua điện thoại di đông. Vì được chiều chuộng, các bé gái buôn bỏ cảnh giác, ngày càng tin tưởng vào lời hứa của 2 gã thanh niên.

Tuy nhiên, ngay sau đó, với lý do đã tiêu một khoảng tiền lớn, Tiến uy hiếp và ép buộc các bé gái phải viết giấy ghi nợ và dùng những tờ giấy vay nợ này để khống chế, ép buộc các bé gái phải ở lại làm nhân viên phục vụ quán karaoke và các quán massage trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để trả nợ. Khi đang thực hiện hành vi phạm tội trên, Tiến và Tuấn đã bị công an vây bắt.

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6 bé gái bị bắt viết giấy nợ rồi buộc phải làm tiếp viên karaoke để trả nợ - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó không lâu, một bé gái 14 tuổi được gia đình thông báo mất tích lên cơ quan Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Gia đình cho biết đã nhiều ngày không liên lạc được với bé gái và cũng không nghe ngóng được bất kỳ thông tin gì nên mới báo công an.

Công an huyện Hải Hậu phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ trong quá trình điều tra đã phát hiện ra một đường dây buôn bấn người dưới 16 tuổi có liên quan đến sự mất tích của bé gái 14 tuổi trên. Được biết, cầm đầu đường dây buôn bán người này chính là Đinh Văn Tiến và Trương Anh Tuấn.

Chiều 16/6, Tuấn và Tiến đã bị bắt giữ. Công an hai tỉnh đã khám xét nơi ở c ủa các đối tượng trên tại TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, phát hiện 6 bé gái có độ tuổi từ 14 - 15 và 2 người phụ nữ khác. Các bé gái sau đó đã được đưa về với gia đình mình.

"Đây là vụ án nghiêm trọng và là bài học đối với các vị phụ huynh, nhà trường... trong công tác quản lý, giáo dục con em. Chúng tôi đang đấu tranh với hai người phụ nữ để mở rộng điều tra", chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Nam Định nói với Zing.

Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho phòng PC02 Công an tỉnh Nam Định thụ lý, mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

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