Vừa mở cửa phòng ngủ, người giúp việc hoảng hồn phát hiện cô cậu chủ tử vong bất thường, trên người bê bết máu.

Khoảng 11 giờ sáng nay 15/8, tại khu 5, phường Ka Long, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đã xảy ra một sự việc hết sức thương tâm. Hai chị em cùng mẹ khác cha Nguyễn Hoàng Phương Uyên (18 tuổi) và Lăng Mạnh Quân (4 tuổi) được phát hiện tử vong bất thường tại nhà, theo thông tin trên Gia đình & Xã hội.

Bà Nguyễn Thị Huyền (54 tuổi), người giúp việc cho gia đình chị Phạm Thị Chi (41 tuổi) kể lại, vào buổi sáng hôm nay khi mở cửa phòng ngủ của Uyên thì thấy cô gái nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, trên người dính đầy máu và đã tử vong. Còn bé Quân thì nằm bất động trên giường.

Thấy vậy, bà Huyền nhanh chóng tri hô mọi người đến đưa bé Quân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện nạn nhân đã tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan chức năng của thành phố Móng Cái và tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc.

Kết quả ban đầu cho thấy, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên là do Uyên đã cho em trai uống thuốc và sau đó dùng dao tự tử.

Được biết, Uyên mới vừa trở về Việt Nam vào cuối tháng 7/2014 sau một thời gian du học ở Úc. Trong thời gian gần đây, người nhà cho biết cô gái trẻ có biểu hiện bị trầm cảm và đang dùng thuốc để điều trị.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ sự việc.

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