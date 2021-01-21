Được cho ăn ở tại nhà bà chủ, gã tài xế 'lấy oán trả ơn', nhiều lần hiếp dâm cháu ngoại của chủ nhà

Tin nóng 21/01/2021 10:29

Đối tượng hiếp dâm là tài xế được bà chủ cho ăn ngủ tại nhà để tiện làm việc. Hắn đã “trả ơn” bằng cách giở trò đồi bại với cháu ngoại 11 tuổi của bà chủ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Định, đối tượng Trần Thanh Trí (38 tuổi, trú ngụ thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) bị công an huyện Tây Sơn bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

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Gã tài xế đã nhiều lần giở trò đồi bại với cháu ngoại của chủ nhà - Ảnh minh họa: Internet

Vào khoảng giữa năm 2020, ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, đối tượng được bà T.T. thuê lái ô tô chở hàng và cho ăn ngủ tại nhà bà, để tiện cho công việc mỗi ngày. Trong quá trình sinh hoạt tại đây, Trí có nhiều biểu hiện bất thường. Cho đến 12/01/2021, bà T. phát hiện Trí lẻn vào phòng cháu ngoại mình lúc 11 giờ đêm và giở trò đồi bại. Ngay lập tức, bà đã tri hô mọi người bắt tên "yêu râu xanh".

Trong quá trình điều tra, đối tượng hiếp dâm khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu ngoại bà T. cho đến khi bị phát hiện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp tục điều tra và làm rõ.

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