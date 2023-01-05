Việc hội chẩn xác định bé tử vong có sự phối hợp giữa các cơ quan pháp y - y tế - chính quyền địa phương kết hợp với những đánh giá hiện trạng tại vị trí bé bị nạn rơi vào ống cọc với thời gian kéo dài, rơi vào độ sâu nhưng không được cứu nạn trong 4 ngày.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, sau hơn 100 giờ thực hiện công tác cứu hộ trong tâm thế tích cực, khẩn trương, tối 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết xác định bé trai đã tử vong. Mặc dù vậy, công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục diễn ra gấp rút. Để xác định được bé tử vong, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết dựa vào sự phối hợp liên ngành, pháp y để đánh giá hiện trạng tại vị trí em bé bị tai nạn, rơi vào ống cọc có độ sâu, thời gian kéo dài, ở độ sâu thông khí, chấn thương cùng với quan sát hiện trường, kết hợp những yếu tố chuyên môn khác để tiên lượng xấu ở giai đoạn đầu, còn ở giai đoạn hiện nay cơ quan chuyên môn cũng đã xác định tử vong để đưa em bé lên mặt đất.



Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - nêu nguyên nhân xác định bé trai đã tử vong dù chưa thể rút trụ bê tông - Ảnh: Zingnews Trao đổi thêm với báo Thanh Niên, ông Bửu cho biết, với độ sâu không được thông khí, chấn thương và với những đánh giá bằng các biện pháp quan sát hiện trường kết hợp với những yếu tố chuyên môn khác để tiên lượng bé sống ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, đến hiện nay thì các cơ quan chuyên môn đã có những biện pháp xác định bé Hạo Nam tử vong và đang tìm cách đưa bé lên mặt đất để thực hiện an táng theo truyền thống.

Trong suốt ngày 4/1, công tác cứu hộ liên tục gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, theo lực lượng chỉ huy cứu hộ tại Đồng Tháp, dự kiến ban đầu sẽ triển khai nhổ cọc bê tông, hoàn tất cứu hộ trong buổi sáng 4/1.

Lực lượng cứu hộ làm xuyên đêm để rút ngắn thời gian đưa thi thể bé trai lên mặt đất - Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam Tuy nhiên, do địa chất lớp đất quanh cọc là lớp đất sét cứng, khó thực hiện khoan phá vỡ kết cấu để xử lý đưa đất ra ngoài làm giảm ma sát của cọc; đồng thời cọc bê tông cắm sâu trong lòng đất đến 35m nên việc nhổ cọc bê tông gặp nhiều khó khăn, dù hệ thống neo để nhổ cọc đã được triển khai. Đến 19 giờ 30 phút ngày 4/1, cọc bê tông sâu 35m vẫn chưa nhổ được để xử lý các bước cứu hộ nạn nhân. Việc nhổ cọc vẫn đang tiếp diễn để đưa bé lên.

Cập nhật sáng 5/1: Đội cứu hộ xuyên đêm kéo ống cọc rút ngắn thời gian đưa thi thể bé trai lên mặt đất Đơn vị cứu hộ chia ca, liên tục thực hiện các công đoạn, cố gắng rút ngắn thời gian đưa ống cọc bê tông lên, không để xảy ra sai sót.

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