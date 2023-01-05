Cơ sở nào để xác định bé trai đã tử vong dù chưa rút được trụ bê tông?

Tin nóng 05/01/2023 08:55

Việc hội chẩn xác định bé tử vong có sự phối hợp giữa các cơ quan pháp y - y tế - chính quyền địa phương kết hợp với những đánh giá hiện trạng tại vị trí bé bị nạn rơi vào ống cọc với thời gian kéo dài, rơi vào độ sâu nhưng không được cứu nạn trong 4 ngày.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, sau hơn 100 giờ thực hiện công tác cứu hộ trong tâm thế tích cực, khẩn trương, tối 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết xác định bé trai đã tử vong. Mặc dù vậy, công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục diễn ra gấp rút.

Để xác định được bé tử vong, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết dựa vào sự phối hợp liên ngành, pháp y để đánh giá hiện trạng tại vị trí em bé bị tai nạn, rơi vào ống cọc có độ sâu, thời gian kéo dài, ở độ sâu thông khí, chấn thương cùng với quan sát hiện trường, kết hợp những yếu tố chuyên môn khác để tiên lượng xấu ở giai đoạn đầu, còn ở giai đoạn hiện nay cơ quan chuyên môn cũng đã xác định tử vong để đưa em bé lên mặt đất.

Cơ sở nào để xác định bé trai đã tử vong dù chưa rút được trụ bê tông? - Ảnh 1
Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - nêu nguyên nhân xác định bé trai đã tử vong dù chưa thể rút trụ bê tông - Ảnh: Zingnews

 

Trao đổi thêm với báo Thanh Niên, ông Bửu cho biết, với độ sâu không được thông khí, chấn thương và với những đánh giá bằng các biện pháp quan sát hiện trường kết hợp với những yếu tố chuyên môn khác để tiên lượng bé sống ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, đến hiện nay thì các cơ quan chuyên môn đã có những biện pháp xác định bé Hạo Nam tử vong và đang tìm cách đưa bé lên mặt đất để thực hiện an táng theo truyền thống.

Trong suốt ngày 4/1, công tác cứu hộ liên tục gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, theo lực lượng chỉ huy cứu hộ tại Đồng Tháp, dự kiến ban đầu sẽ triển khai nhổ cọc bê tông, hoàn tất cứu hộ trong buổi sáng 4/1.

Cơ sở nào để xác định bé trai đã tử vong dù chưa rút được trụ bê tông? - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ làm xuyên đêm để rút ngắn thời gian đưa thi thể bé trai lên mặt đất - Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam

Tuy nhiên, do địa chất lớp đất quanh cọc là lớp đất sét cứng, khó thực hiện khoan phá vỡ kết cấu để xử lý đưa đất ra ngoài làm giảm ma sát của cọc; đồng thời cọc bê tông cắm sâu trong lòng đất đến 35m nên việc nhổ cọc bê tông gặp nhiều khó khăn, dù hệ thống neo để nhổ cọc đã được triển khai.

Đến 19 giờ 30 phút ngày 4/1, cọc bê tông sâu 35m vẫn chưa nhổ được để xử lý các bước cứu hộ nạn nhân. Việc nhổ cọc vẫn đang tiếp diễn để đưa bé lên.

Cập nhật sáng 5/1: Đội cứu hộ xuyên đêm kéo ống cọc rút ngắn thời gian đưa thi thể bé trai lên mặt đất

Cập nhật sáng 5/1: Đội cứu hộ xuyên đêm kéo ống cọc rút ngắn thời gian đưa thi thể bé trai lên mặt đất

Đơn vị cứu hộ chia ca, liên tục thực hiện các công đoạn, cố gắng rút ngắn thời gian đưa ống cọc bê tông lên, không để xảy ra sai sót.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai rơi xuống trụ bê tông tử vong bé trai rơi xuống trụ bê tông bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m tin nóng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào