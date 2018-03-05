Nghe tin anh Đ. dùng búa sát hại vợ, hàng xóm tỏ ra vô cùng bất ngờ, đau xót.
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Liên quan đến vụ việc bác sĩ Trần Thị H. (41 tuổi, Phó trưởng khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Lào Cai) tử vong cạnh người chồng tại nhà riêng ở phường Bắc Lệnh (TP Lào Cai), sáng 5/3, đại diện công an TP. Lào Cai cho biết, nguyên nhân án mạng đau lòng là do mâu thuẫn tình cảm.
Nghi phạm là Bùi Huy Đ. (47 tuổi, chồng bác sĩ H.). Do nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với người khác nên nổi cơn cuồng ghen, dùng búa đập nhiều nhát vào phần đầu chị H. dẫn đến tử vong. Sau khi sát hại vợ, anh Đ. đã uống thuốc diệt cỏ tự tử, được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu. Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Một số người hàng xóm cho biết, bác sĩ H. và chồng đều rất hiền lành. Ngay trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, mọi người còn thấy hai người đi chơi cùng nhau. Nghe tin anh Đ. dùng búa sát hại vợ, ai cũng tỏ ra bàng hoàng, đau xót.
Như đã đưa tin trước đó, chiều 2/3, con của anh Đ. và chị H. đi học về thì hoảng hốt chứng kiến mẹ nằm bất tỉnh dưới nền nhà, trên đầu có nhiều vết máu. Còn bố thì nằm nôn ói, miệng nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ.
Sau đó, cháu bé đã gọi cho người thân đưa bố mẹ đi cấp cứu nhưng chị H. đã tử vong, còn anh Đ. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai trong tình trạng khá nguy kịch.