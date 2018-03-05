Liên quan đến vụ việc bác sĩ Trần Thị H. (41 tuổi, Phó trưởng khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Lào Cai) tử vong cạnh người chồng tại nhà riêng ở phường Bắc Lệnh (TP Lào Cai), sáng 5/3, đại diện công an TP. Lào Cai cho biết, nguyên nhân án mạng đau lòng là do mâu thuẫn tình cảm.

Nghi phạm là Bùi Huy Đ. (47 tuổi, chồng bác sĩ H.). Do nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với người khác nên nổi cơn cuồng ghen, dùng búa đập nhiều nhát vào phần đầu chị H. dẫn đến tử vong. Sau khi sát hại vợ, anh Đ. đã uống thuốc diệt cỏ tự tử, được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu. Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.