Chồng dùng búa giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử: Hàng xóm nhận xét là người hiền lành

Tin nóng 05/03/2018 15:05

Nghe tin anh Đ. dùng búa sát hại vợ, hàng xóm tỏ ra vô cùng bất ngờ, đau xót.

Liên quan đến vụ việc bác sĩ Trần Thị H. (41 tuổi, Phó trưởng khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Lào Cai) tử vong cạnh người chồng tại nhà riêng ở phường Bắc Lệnh (TP Lào Cai), sáng 5/3, đại diện công an TP. Lào Cai cho biết, nguyên nhân án mạng đau lòng là do mâu thuẫn tình cảm.

Nghi phạm là Bùi Huy Đ. (47 tuổi, chồng bác sĩ H.). Do nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với người khác nên nổi cơn cuồng ghen, dùng búa đập nhiều nhát vào phần đầu chị H. dẫn đến tử vong. Sau khi sát hại vợ, anh Đ. đã uống thuốc diệt cỏ tự tử, được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu. Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Chồng dùng búa giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử: Hàng xóm nhận xét là người hiền lành - Ảnh 1
Chiếc búa và vết máu được phát hiện bên cạnh thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet
Chồng dùng búa giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử: Hàng xóm nhận xét là người hiền lành - Ảnh 2

Ông Phạm An Hùng, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Lào Cai cho biết, hiện tại bệnh nhân Đ. đã tỉnh táo và vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Đa khoa tỉnh - Ảnh: Internet

Chồng dùng búa giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử: Hàng xóm nhận xét là người hiền lành - Ảnh 3
Những người dân sống gần nhà nạn nhân tỏ ra vô cùng bàng hoàng trước vụ án mạng - Ảnh: Internet

Một số người hàng xóm cho biết, bác sĩ H. và chồng đều rất hiền lành. Ngay trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, mọi người còn thấy hai người đi chơi cùng nhau. Nghe tin anh Đ. dùng búa sát hại vợ, ai cũng tỏ ra bàng hoàng, đau xót.

Chồng dùng búa giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử: Hàng xóm nhận xét là người hiền lành - Ảnh 4
Hiện trường nơi phát hiện chị H. tử vong còn anh Đ. nằm nôn ói, miệng nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, chiều 2/3, con của anh Đ. và chị H. đi học về thì hoảng hốt chứng kiến mẹ nằm bất tỉnh dưới nền nhà, trên đầu có nhiều vết máu. Còn bố thì nằm nôn ói, miệng nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ. 

Sau đó, cháu bé đã gọi cho người thân đưa bố mẹ đi cấp cứu nhưng chị H. đã tử vong, còn anh Đ. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai trong tình trạng khá nguy kịch.

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Sau khi được các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tận tình cứu chữa, anh B.H.Đ – người đã dùng búa sát hại vợ vào ngày 2/3 đã tỉnh lại và thừa nhận sự việc.

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