Xót xa bé trai 4 tuổi tử vong dưới mương nước: Cha mẹ vô sinh, chạy chữa khắp nơi mới kiếm được một mụn con

Xã hội 04/03/2018 13:19

Trong lúc chơi đùa với bạn bè, bé trai 4 tuổi ngã xuống mương nước thủy lợi và bị tấm đan chặn miệng cống đè lên người tử vong.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 2/3 tại xã Phù Lưu (Lộc Hà, Hà Tĩnh). Nạn nhân là bé N.Đ.T (sinh năm 2014).

Theo đó, bé T. bị ngã xuống mương thủy lợi ở thôn Thanh Lương trong lúc chơi đùa cùng bạn bè.

Xót xa bé trai 4 tuổi tử vong dưới mương nước: Cha mẹ vô sinh, chạy chữa khắp nơi mới kiếm được một mụn con - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến bé trai 4 tuổi tử vong - Ảnh: Internet 

Sau khi ngã, bé T. bị tấm đan bê tông dùng để chặn miệng cống đè lên người dẫn đến bất tỉnh.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà cấp cứu nhưng em đã tử vong trước đó.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cha mẹ em bị hiếm muộn, kết hôn với nhau gần 10 năm vẫn không sinh được con. Sau thời gian dài chạy chữa, đến năm 2014 hai vợ chồng vỡ òa hạnh phúc khi sinh được bé T. Khi sự việc đau lòng xảy ra, mẹ em khóc ngất vì không tin rằng mình đã mất đứa con duy nhất.

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