Hai anh em ở xã Tân Cảnh (H.Đắk Tô, Kon Tum) khi đang chèo thuyền ra đập thủy lợi cho cá ăn thì không may bị lật thuyền.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 5/1, Huyện ủy Đắk Tô (Kon Tum) thông tin đang phối hợp với lực lượng chức năng để làm rõ nguyên nhân khiến hai 2 anh em tử vong tại xã Tân Cảnh.

Thông tin từ UBND xã Tân Cảnh, sau nhiều ngày tích cực tìm kiếm thì vào khoảng 9h ngày 5/1, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của hai anh em ruột là A Liên (21 tuổi) và A Đại (18 tuổi, cùng ngụ xã Chư Hreng, TP. Kon Tum) tại đập thủy lợi Đắk Rơ Ngát (thuộc địa bàn xã Tân Cảnh, xã Đắk Rơ Nga và xã Ngọc Tụ, huyện Đắk Tô).

Trước đó, chiều 1/1, A Liên và A Đại chèo thuyền ra đập thủy lợi cho cá ăn thì bị lật thuyền, rơi xuống nước mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm các nạn nhân. Đến sáng ngày 5/1, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của hai anh em.

Đập thủy lợi nơi hai anh em ruột bị đuối nước tử vong - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, do lòng hồ rộng, nước sâu nên gây khó khăn trong công tác tìm kiếm.

Được biết, anh em A Liên và A Đai làm thuê cho một hộ gia đình chăn nuôi cá tại đập thủy lợi Đăk Rơ Ngát. Hoàn cảnh gia đình của 2 anh em rất khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân khiến 2 anh em ruột đuối nước ở đập thủy lợi Đăk Rơ Ngát.

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